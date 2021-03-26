البطــل الأول وجــواد معــجزة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هناك عدد من أبرز المحطات في تاريخ الأمسية الأغلى، نرصدها كما يلي:

ضربة البداية:

في عام 1996 تم تدشين النسخة الأولى لكأس دبي العالمي على مضمار ند الشبا بمشاركة 10 من أقوى خيول العالم أتت إلى الإمارات من 6 دول وتوج الحصان الأمريكي «سيجار» باللقب.

الأمطار تؤجل السباق:

في النسخة الثانية بند الشبا عام 1997، هطلت الأمطار لمدة 3 ساعات متواصلة، وكادت أن تلغي السباق بعدما تحول مضمار ند الشبا إلى بركة من المياه، ولجأت اللجنة المنظمة إلى المروحيات التي حلقت على ارتفاع قليل فوق فيضان المياه،وبالفعل تم تجفيف المضمار ليقام السباق ويفوز به الجواد «سنجسبيل»وهو اللقب الأول من البطولة الذي يدخل إلى خزائن الإمارات.

دبي ميلينيوم

في العام 2000، نجح الأسطورة «دبي ميلينيوم» لجودلفين من إضافة لقب ثالث للإمارات بإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور وقيادة الفارس الإيطالي فرانكي ديتوري، وذلك بعد أن حطم الزمن القياسي واحتفظ به حتى يومنا هذا وهو دقيقة و59 ثانية و50 جزءاً من الثانية.

وافتتح مضمار «ميدان» العالمي في عام 2010 ليحل بديلاً عن ند الشبا،وشهد هذا العام خروج اللقب عن دائرة الخيول الإماراتية والأمريكية، حيث انتزع الفحل البرازيلي «غلوريا دي كامبيو» اللقب الأغلى عالمياً.

وفي نوفمبر 2019، اعتزل «ثندر سنو» لجودلفين وبإشراف سعيد بن سرور السباقات، بعد تاريخ عريض من الإنجازات حقق خلالها انتصارات هائلة أبرزها لقب كأس دبي العالمي مرتين عامي 2018 و2019.