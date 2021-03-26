شكرا لقرائتكم خبر عن 16 دولة ترفع أعلامها في النسخة الـ 25 لكأس دبي العالمي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: أحمد عزت

يشهد مضمار ميدان العالمي، اليوم، أغنى وأقوى أمسية لسباقات الخيول في العالم، وهي كأس دبي العالمي في النسخة 25 من الحدث الكبير الذي تحتضنه دانة الدنيا دبي، وتحديداً في درة مضامير العالم وأكبرها على الإطلاق وهو التحفة المعمارية: ميدان.

ويبلغ مجموع جوائز الأشواط التسعة التي تشكل أمسية الليلة، 26.5 مليون دولار، فيما تشهد سباقات اليوم مشاركة واسعة من أقوى خيول العالم التي أتت لتشارك في مختلف أشواط الخيول المهجنة الثمانية للحفل، إلى جانب الشوط المخصص للخيول العربية.

استقطبت سباقات اليوم صفوة الخيول في العالم بشهادة التصنيفات العالمية من حيث النوع، ووفرة عددية دولية تنافسية قوامها 115 خيلاً، نصفها تقريباً يحمل شعار الإمارات وبينها 18 تمثل جودلفين.

وتمتاز لائحة المشاركين بانتشارهم الجغرافي الواسع عبر 16 دولة في قارات أمريكا الشمالية والجنوبية وآسيا وأوروبا وإفريقيا، من بينها 5 دول عربية هي السعودية وسلطنة عُمان والبحرين وليبيا والإمارات، و4 من الدول الأوروبية هي فرنسا وبريطانيا وإيرلندا وألمانيا، إضافة إلى اليابان من الشرق الأقصى، والولايات المتحدة وكندا من أمريكا الشمالية، وأوروجواي وفنزويلا من أمريكا الجنوبية. وبينما يبلغ عدد الخيول المشاركة 115 خيلاً، يشير الرصد إلى أن نصف هذا العدد تقريباً سيكون من المشاركين من الدوليين، وتستحوذ أمريكا وبريطانيا على قرابة نصف المشاركين الدوليين المرتقبين، فيما تشارك اليابان بأكثر من 10 خيول في مختلف سباقات الأمسية.

مكانة عالمية

ويستقطب الحدث اهتماماً إعلامياً عالمياً قلّ أن يحظى به حدث رياضي خارج الدول الغربية والدورات الأولمبية والألعاب القارية، في عاصمة الإبداع والابتكار دبي، ودولة العطاء والريادة والحداثة الإمارات.

وتأخذ أمسية كأس دبي العالمي رفعتها على المكانة العالمية، ليس على صعيد إجمالي الجوائز المالية الأضخم عالمياً فحسب؛ بل لكونها تضم في أمسية واحدة ستة سباقات لخيول الفئة الأولى «جروب1» الأعلى تصنيفاً، إلى جانب ثلاثة أشواط لخيول الفئة الثانية «جروب 2»، وصولاً إلى كونها الأمسية الوحيدة عالمياً التي تضم أغلى سباقين على العالم يقامان على المضامير العشبية، ممثلة في شوطين «دبي تيرف» و«دبي شيماء كلاسيك»، وانتقالاً لكون الأمسية تمنح الخيول العربية الأصيلة الجائزة الأعلى في العالم البالغة 750 ألف دولار، وذلك في الشوط الأول «دبي كحيلة كلاسيك»، وانتهاء بالشوط التاسع «كأس دبي العالمي» الذي يعد أحد أهم أشواط السباقات الرملية في العالم، البالغ إجمالي جوائزه 12 مليون دولار، خصص 6.960 مليون دولار منها لصاحب المركز الأول.

ثلاثي أزرق

وستكون الإثارة حاضرة في كل السباقات، لكن تبلغ قمتها في الختام بالكأس العالمي الذي استقطب مشاركين من 10 دول في نسخة تبدو مفتوحة، ولجودلفين ثلاثة مشاركين، الأمر الذي يرفع درجة وحرارة الإثارة، وحتى الآن يبدو فريق جودلفين، الأقوى تمثيلاً في الكأس بتشكيلة فريدة من ثلاثة مراكز تدريبية مختلفة، فبينما يتوقع أن يكون المدرب الأبرز في تاريخ السباق سعيد بن سرور ممثلاً بحامل لقب البحر الأحمر «تيرف هانديكاب» في كأس السعودية «جيفتس أوف جولد» عن إسطبلات القوز في دبي، في محاولة لتحقيق الفوز الثالث على التوالي، يتوقع أن تكون إسطبلات جودلفين فرنسا ممثلة ب«ماجني كورز» بإشراف أندري فابر، فيما تأمل إسطبلات جودلفين أمريكا تقديم أول فائز يمثلها من خلال «ميستيك جايد» الفائز بشكل رائع في مشاركته الأخيرة بإشراف مايكل ستيدام.

رباعي أمريكي

ولم يكسب مالك أمريكي في كأس دبي العالمي منذ أن كسب «كاليفورنيا كروم» السباق في 2016، لكن الأمر قد يتغير بوجود «سليبي آيز تود» الفائز في ثلاثة سباقات العام الماضي، وممثل فنزويلا «جيسوس تيم» وصيف كأس بجاسوس العالمية وبريدرز كب مايل (رملي)، إضافة إلى ممثل كندا و«تايتل ريدي» حامل لقب لويزيانا ستيكس (ج 3).

أهداف يابانية

وتنوي اليابان مضاعفة رصيدها في السباق بوجود «تشوا ويزارد» بطل شامبيونز كب (ج1) الياباني، قبل محاولة مخيبة للآمال في كأس السعودية الشهر الماضي، ما يدفع بتساؤلات حول قدرته على المنافسة خارج اليابان، فيما يسعى للقب «جريت سكوت» للمالك الأمير فيصل بن خالد آل سعود بإشراف عبدالله مشرف بعد إحرازه المركز الثالث في كأس السعودية، بينما يمثل «أجوستي فيسكال» الأوروجواي مع المدرب أنطونيو سينترا.

ثقل كرنفالي

خريجو الكرنفال ممثلون بقوة في السباق الرئيسي، وعلى رأسهم بطل الجولتين الثانية والثالثة من تحدي آل مكتوم «سالوت ذا سولجر» ممثل البحرين مع فوزي ناس، ويأمل سالم بن غدير أن يفلح «هايبوثيتيكال» صاحب الأداء القوي منذ بداية العام وصاحب الوصافة في الجولة الثالثة من تحدي آل مكتوم في اقتناص اللقب، وهناك ممثل ليبيا «مليتاري لو» بطل الجولة الثانية من تحدي آل مكتوم، بينما يتطلع الجواد الأكبر سناً في التشكيلة ممثل روسيا «ذا جريت كوليكشن» البالغ سبع سنوات بإشراف دووج واتسون إلى تسجيل أول فوز باسم الإسطبل الأحمر، كما يأمل «كابيزانو» لسلطان علي بإشراف بن غدير إحداث المفاجأة.

كأس الذهب السباق الأطول

يشهد السباق الأطول في الحفل «كأس دبي الذهبية» والممتد لمسافة 3200 متر، ولكن تبدو حظوظ ترسانة سعيد بن سرور عالية بمشاركة «فولكانك سكاي» الفائز في ند الشبا تروفي والمركز الثاني في ميدان، ومن خلفه في هذين السباقين «جلوبال هيت»، إضافة إلى «رويال مارين»، وللدوليين حظوظ طيبة من أمثال الألماني «والديرب»، ومجموعة من ممثلي بريطانيا «ميكونج»، وثنائي مارك جونستون «ميلدينبيرجر» و«سبجيكتفيست»، إضافة إلى «سبانيش ميشن»،و«ريد فيردون».

مونديال الخيول العربية

تسعى السعودية لإضافة لقب آخر في دبي «كحيلة كلاسيك للخيول العربية»، حيث يدفع مطلق بن مشرف بكل من «مباشر الخالدية» القادم من بريطانيا و«متوكل الخالدية» القادم من المملكة، ولكن الإنتاج والإسطبلات المحلية جاهزة لصد التحدي السعودي الخطر؛ حيث تدفع ياس للسباقات ب«براق» و«حيان» و«دريان»، ويدفع ارنست أورتيل ب«ايه اف الوجل» بطل كأس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان/ اليوم الوطني، والأصايل حاضرة من خلال «اربي موني تو بيرن» نجم مزرعة الروية.

ثلاثي جودلفين في القوز للسرعة

يتطلع شارلي أبلبي لتعزيز صدارته في القوز سبرينت (ج1) وإحراز ثالث لقب على التوالي مع «سبيس بلوز» الذي لم يخسر منذ عام، وفاز في 5 سباقات متتالية،وهناك رفيقه في الإسطبل «رويال كروسيد» الذي خسر في انطلاقته الوحيدة محلياً في ند الشبا تيرف سبرينت أمام ممثلة جودلفين الثالثة في هذا السباق «فاينال سونج»، غير أن البريطاني «إكويلاترال» يشكل خطورة في السباق.

«مشرف» مرشح بارز

تشارك فرستان من اليابان في تحدي شيما كلاسيك (ج1) لمحاولة إضافة لقب رابع لليابان، لكنهما ستواجهان بطل الداربي الفرنسي وكأس السعودية «مشرف»، بالإضافة لممثل بالي دويل الوحيد في الحفل «موجل» نجم هونج كونج فيز بإشراف إيدان أوبراين، وبينما يدفع شارلي أبلبي ب«والتون ستريت»، ينضم إليه رفيقه في الشعار ووصيفه في المشاركة الأخيرة «دبي فيوتشر» بإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور.

بريطانيا تتطلع لبطولة دبي تيرف

تعقد بريطانيا آمالاً كبيرة في الحفل على سباق دبي تيرف، وتحديداً صاحب التصنيف الأعلى «لورد نورث»،وبطل سينجسبيل ستيكس «لورد جليترز»، ولكن جودلفين يعتزم عدم التفريط في اللقب من خلال ثلاثة مرشحين، وهم «السهيل» و«آرت دو فال» للمدرب شارلي أبلبي، فيما يدفع سعيد بن سرور بنجم قلعة الفهيدي «لاند أوف ليجندز».

درابي الإمارات

يتقدم الياباني «بينك كاميهاميها» القادم من فوز قوي بداربي السعودية، سباق داربي الإمارات، وتضم القائمة المحلية بطلة 1000 جينيز «سوفت ويسبر» (بن سرور)،وبطل 2000 غينيز «مهيب» (نيكولاس باشلارد)،وبطلة الأوكس «مناسك» (دوج واتسون)، وبطل البستكية «بنادول» (سالم بن غدير)،علاوة على بطل تحضيري البستكية «الباتريوتا» ممثل الأوروجواي.