شكرا لقرائتكم خبر عن كأس دبي العالمي يضيء شمعته الـ 25 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: أحمد عزت

سيكون مضمار ميدان العالمي، قِبلة لعشاق السباقات من كافة أنحاء العالم اليوم، ليستمتعوا بمشاهدة أرقى سباقات الخيل العالمية؛ حيث تتحول أنظار العالم إلى الحدث الأقوى والأغلى عالمياً «كأس دبي العالمي» في نسخته الخامسة والعشرين، والذي يتضمن تسعة أشواط عالمية، تجرى وقائعها على درة مضامير العالم «ميدان»، ويبلغ مجموع جوائزها 26.5 مليون دولار.

وعلى الرغم من تحديات جائحة كورونا، وصعوبة انتقال الخيول والأطقم بين الدول، والانخفاض النسبي في الجوائز المالية، تبدو أمسية كأس دبي العالمي محافظة على طابعها ورونقها الدولي، في ظل ترقب مشاركة 16 دولة بخيول تناهز نصف المشاركين في الحفل العالمي، وليست المشاركة عددية أو مظهرية؛ بل تشتمل على خيول تعد الأفضل في العالم بقيادة صاحب المركز الأول في أحدث إصدار للتصنيفات العالمية «مشرف».

ويبرز في سباق اليوم، شوط كأس دبي العالمي، الذي يعد أغلى أشواط سباقات الخيول في العالم؛ إذ تبلغ جوائزه 12 مليون دولار، وتعد سباقات كأس دبي العالمي من أهم سباقات الخيول في العالم من حيث الجوائز المالية ونوعية الخيول التي تشارك فيها من مختلف القارات، على غرار مهرجان رويال أسكوت الملكي البريطاني وسباقات البريدرز كب الأمريكية الشهيرة وقوس النصر الفرنسي «الآرك» وكأس ملبورن في أستراليا.

وتشهد الأمسية 9 سباقات، 6 منها ضمن تصنيف الفئة الأولى، وتتنوع أرضياتها بين الأرضية العشبية والأرضية الرملية، كما تتنوع في مسافاتها من 1200 متر وحتى مسافة التحمل 3200 متر.

وفي نسخة اليوبيل الفضي من كأس دبي العالمي ستتواصل لعبة الكراسي الموسيقية بين الخيول الإماراتية ونظيرتها الأمريكية؛ حيث تناوب كل منهما على الفوز بأقوى سباق في العالم في النسخ الماضية البالغ عددها 24 نسخة؛ حيث تحتل الإمارات صدارة الفائزين بالكأس العالمية؛ حيث حققتها 12 مرة، وتأتي أمريكا في المركز الثاني بواقع 8 ألقاب.

وتُوجت الخيول الإماراتية بآخر نسختين لكأس دبي العالمي، وذلك في عامي 2018 و2019، عبر البطل «ثندر سنو» بإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور وقيادة الفارس كريستوف سوميلون.

يوم في الذاكرة

يعد يوم 27 مارس/ آذار 1996 يوماً خالداً في سجل السباقات بالإمارات والعالم أجمع، حيث انطلقت أول نسخة لكأس دبي العالمي في مضمار ند الشبا، وشهدت مشاركة 11 مهراً.

وتوج بلقب النسخة الأولى من كأس دبي العالمي المهر الأمريكي «سيجار» وشاهد السباق الأول من هذا النوع في دبي مئات الملايين من عشاق الفروسية في جميع أنحاء العالم.

هيكلة الجوائز

إعادة هيكلة مقادير الجوائز المالية لأمسية كأس دبي العالمي البالغ مجموعها في نسخة اليوبيل الفضي 26.5 مليون دولار، صاحبها تعديل إيجابي في آلية توزيع الجوائز للسباقات، بحيث توسعت الآن لتشمل المركز الثامن (بدل السادس سابقاً)، ما يوفر تعويضاً مجزياً لأرباب الخيول سواء القادمة من الخارج أو المحلية، بالنظر إلى باقة الحوافز والخدمات المجانية أو المدعومة للخيول المدعوة للمشاركة.

أوسبورن أول رئيس للجنة المنظمة

تولى مايكل أوسبورن رئاسة أول لجنة لكأس دبي العالمي، بعد قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،رعاه الله، في يوليو 1995، بخصوص إقامة البطولة.

وتم تشكيل اللجنة العليا المنظمة من ستة أشخاص هم: كيفن جريلي، جون ليت، نيك كلارك، بروسكوت، نانسي بيتش وانا ماكدونالد، وبدأ عمل اللجنة بصورة رسمية في شهر سبتمبر 1995.

وقامت اللجنة العليا منذ بداية عملها بالإعلان في أنحاء العالم عن طلبات المشاركة في بطولة كأس العالم، ووقتها تسلمت اللجنة في المرحلة الأولى في أكتوبر عام 1995 نحو 48 طلباً ثم وصلت جملة الطلبات في المرحلة الأخيرة يوم 2 يناير 1996 إلى 67 طلباً، اختار منهم خبراء التكافؤ في اجتماعهم بلندن 14 مهراً من أقوى الخيول في العالم، تمثل 4 قارات هي أمريكا وأوروبا وآسيا وأستراليا.