عذب الكلام

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: فوّاز الشعّار

لُغتنا العربية، يُسْرٌ لا عُسْرَ فيها، تتميّز بجمالياتٍ لا حدودَ لها ومفرداتٍ عَذْبةٍ تُخاطبُ العقلَ والوجدانَ، لتُمتعَ القارئَ والمستمعَ، تُحرّك الخيالَ لتحلّقَ بهِ في سَماءِ الفكرِ المفتوحةِ على فضاءاتٍ مُرصّعةٍ بِدُرَرِ المَعْرفَةِ. وإيماناً من ”الخليج 365” بدورِ اللغةِ العربيةِ الرئيسِ، في بناءِ ذائقةٍ ثقافيةٍ رفيعةٍ، نَنْشرُ زاويةً أسبوعيةً تضيءُ على بعضِ أسرارِ لغةِ الضّادِ السّاحِرةِ.

في رحاب أم اللغات

التّتميم في البلاغةِ - ومنهم منْ سمّاهُ التّمام- هو الإتيان في الكلامِ، نَظْمِهِ ونَثْرِهِ، بكلمةٍ أو جملةٍ إذا طُرحتْ منهُ، نقصَ حُسْنهُ ومَعناهُ. ومنه قولُ زهير:

منْ يلقَ يوماً على عِلّاته هَرِماً

يلْقَ السّماحةَ منهُ والنّدى خُلقا

فقوله: على عِلّاته، أي على كال حال، تتميم للمبالغة.

وقولُ ابنِ المعتز:

وخيلٍ طواها القَوْدُ حتّى كأنّها

أنابيبُ سُمْرٍ منْ قنا الخطّ ذبّلُ

صَبَبْنا عليْها ظالمينَ سياطَنا

فطارتْ بها أيدٍ سراعٌ وأرْجُلُ

فقوله: ظالمين، تتميم بديعٌ، فلو حُذف لم يبقَ للبيت رونقٌ.

وقول أبي العلاء:

الموقدونَ بنجْدٍ نارَ باديةٍ

لا يحْضُرون وفقدُ العِزّ في الحَضَرِ

إذا هَمى القطْرُ شبّتها عبيدهُمُ

تحتَ الغَمائمِ للسارين بالقَطَرِ

فقوله: تحت الغمائم تتميم أفاد مبالغة تأكيد إرادة الإيقاد.

درر النظم والنّثر

أَوْصَى عَمْرُو بنُ كُلْثُومٍ التَّغْلِبِيُّ بنيه، فقال:

«يا بَنِيَّ، إِنَّي قد بَلَغْتُ مِن العُمُرِ ما لم يَبْلُغْ أَحَدٌ مِن آبَائِي وأَجْدَادِي، ولا بُدَّ مِن أَمْرٍ مُقْتَبِل، وأَنْ يَنْزِلَ بي ما نَزَلَ بالآباءِ والأجدادِ والأُمَّهَاتِ والأولادِ، فاحْفَظُوا عَنَّي ما أُوْصِيْكُم به. إِنِّي واللهِ ما عَيَّرْتُ رَجَلاً قَطُّ أَمْراً إِلاَّ عَيَّرَ بِي مِثْلَهُ إِنْ حَقّاً فَحَقًّاً، وَإِنْ بَاطِلاً فَبَاطِلاً. وَمَن سَبَّ سُبَّ، فَكُفُّوا عن الشَّتمِ؛ فإنَّه أَسْلَمُ لأَعْرَاضِكم، وَصِلُوا أرحامَكم تَعْمُرْ دِيارُكم، وَأَكْرِمُوا جارَكم يَحْسُنْ ثَنَاؤُكم. وامْنَعُوا القَريبِ مِن ظُلْمِ الغَرِيبِ؛ فإِنَّك تُدِلُّ على قَرِيبِكَ، ولا يَحُلَّ بِكَ ذُلُّ غَرِيْبِكَ، وإذا تَنَازَعْتُم في الدِّماءِ فلا يكن حَقُّكم لِلِّقَاءِ؛ فرُبَّ رجلٍ خيرٌ مِن ألفٍ، وَوُدٍّ خيرٌ مِن خَلَفَ، وإذا حُدِّثْتُم فَعُوا وإذا حَدَّثْتُم فَأَوْجِزُوا؛ فإِنَّ مع الإكثارِ يكونُ الإِهْذَارُ، وموتٌ عاجِلٌ خيرٌ مِن ضَنِيٍّ آجِلٍ، وما بكيتُ مِن زَمَانٍ إِلاَّ دَهَانِي بعدَه زَمَانٌ، وربما شَجَانِي مَن لم يكنْ أَمْرُهُ عَنَانِي، وما عَجِبْتُ مِن أُحْدُوثَةٍ إِلاَّ رأيتَ بعدَها أُعْجُوبَةً. واعْلَمُوا أَنَّ أَشْجَعَ القومِ العَطُوفُ، وخيرَ الموتِ تحتَ ظِلال السيوفِ.

من أسرار العربية

فروق: بَيْن دويَ وتداوى: دَوِي دَوّى فهو دَوٍ، وهي دَوِيَةٌ؛ ونقول: دَوِيَ الوَلَدُ: أَصابَهُ الدَّوَى أي المَرضُ. ودَوِيَ الْمَريضُ: هَلَكَ بِمَرَضٍ باطِنٍ. ودَوِيَ الرَّجُلُ: حَقَدَ. ودَوِيَتِ الأَرْضُ: كَثُرَتْ أَدْواؤُها وَآفاتُها. ودَوِي: عَمِيَ. أما تداوَى يتداوَى تداوياً، فهو مُتداوٍ: تناول العقاقيرَ طلباً للشفاء. والدَّوُّ والدَاوِيَةُ: الفَلاةُ.

قال الحطيئة:

وأنَّى اهْتدَتْ والدّوُّ بَيْني وبَيْنها

وما كانَ ساري الدّوِّ بالليلِ يهتدي

وقال قيس بن الملوّح:

تَدَاوَيْتُ مِنْ لَيْلَى بِلَيْلَى عَن الْهَوى

كمَا يَتَدَاوَى شَارِبُ الخَمْرِ بِالْخَمْرِ

بَيْنَ خفر وأخفر: الخَفَرُ بالتّحريك شِدَّةُ الحياء؛ وخَفِرَتِ المرأَةُ خَفَراً وخَفارَةً: اشْتَدَّ حياؤها. وخَفَرَ الرجلَ وخَفَرَ به وعليه، يَخْفِرُ خَفْراً: أَجارهُ ومَنَعَهُ وأَمَّنَهُ. قال أَبو جُنْدبٍ الهُذَلِيُّ:

ولكِنَّنِي جَمْرُ الغَضَا من ورائِهِ

يُخَفِّرُنِي سَيْفي إِذا لم أُخَفَّرِ

أما أخْفَرَ، فمعناها نقضَ العَهْد؛ فالخَفارَةُ والخُفرةُ: الذِّمَّةُ، وانتهاكها إِخْفارٌ؛ قال زهير:

فإِنَّكُمُ وقَوْماً أَخْفَرُوكُمْ

لكالدِّيباجِ مالَ به العَبَاءُ

هفوة وتصويب

يقولُ بعضُهم: «وصلَ الضّيفُ البيتَ». وهي خطأ، والصَّوابُ «وصلَ إلى البيت»، لأن «وصلَ» فعلٌ لازمٌ لا يتعدّى إلى مفعولٍ به إلّا بِحرِف الجرِّ. وصَل الشَّخصُ بين الطَّرفين: رَبَط، وَوَحَّد بينهما. وصَل الشَّيءَ بالشَّيءِ: ضَمَّه بهِ، وجَمعهُ، وعَكْسُهُ: فَصَلَهُ. ووَصَلَ فلاناً: أَعطاه مالاً. ووَصَلَ اللَّيْلَ بِالنَّهَارِ: وَاصَلَ، جَمَعَ بَيْنَهُمَا. ووَصَلَ رَحِمَهُ: عَطَفَ عَلَى الأَقْرَبِينَ إِلَيْهِ ووصَلَ الشَّخصُ إلى المكان: بلَغه.

قال ابنُ الرّومي:

وحَظّي بالوصالِ إليكِ حظي

ولكنّ الوصالَ هو الوصولُ

من أمثال العرب

وَكِلِ المسيءَ إِلى إِساءَتِهِ وَلا

تَتَعَقَّبِ الباغي بِبَغيٍ تُنصَرِ

وادفعْ بكَظْمِ الغَيْظ آفةَ غَيِّهِ

فإنِ استخفَّك مرَّةً فاسْتَغْفرِ

البيتان للجزيري الأندلسي، يحثُّ فيهما على الترفّع عن ردّ الفعلِ الغاضبِ، أو الانتقام، لأنّهما يؤدّيان إلى تفاقم الأمور، ويورثان الشّحْناءَ والعداوةَ.