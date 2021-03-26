شكرا لقرائتكم خبر عن "القومى لحقوق الإنسان" يطالب بسرعة محاسبة المتسببين فى حادث تصادم قطارى سوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعي المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة محمد فايق، ببالغ من الحزن والأسى ضحايا حادث قطاري سوهاج، والذي أدى إلى وفاة عدد من الركاب وإصابة آخرين.

وأكد المجلس القومى لحقوق الإنسان في بيان له، على أهمية استمرار كافة الجهود التي تقوم بها الجهات المعنية لإصلاح وتطوير وصيانة مرفق السكك الحديدية لتطبيق أعلي معايير السلامة من أجل الحفاظ على أسمي حق من حقوق الإنسان وهو الحق في الحياة، مطالبا بسرعة محاسبة المتسببين في هذا الحادث الأليم.

وقدم المجلس القومى لحقوق الإنسان خالص تعازيه ومواساته لأسر الضحايا متمنيا الشفاء العاجل لكافة المصابين .