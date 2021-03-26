شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الإعلاميين تشيد بالتغطية الإعلامية لحادث تصادم قطارى سوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مجلس نقابة الاعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين، أنه تابع عن كثب حادث تصادم قطارى سوهاج وكيف تناولها الإعلام المصري، مقدما خالص العزاء لأسر ضحايا قطارى سوهاج، داعيا للمصابين بسرعة الشفاء.

وأشاد مجلس النقابة بالتغطية الإعلامية للحادث وتواجده في قلب الحدث ومتابعة سير التحقيقات بكامل الشفافية ولحظة بلحظة، مؤكدا أن وسائل الإعلام المصرية الرسمية والخاصة (المرئية-والمسموعة) تعاملت مع الأحداث بمهنية عالية جعلت وسائل الإعلام العالمية تنقل عنها سير الحدث طوال الوقت.

ولفت مجلس النقابة إلى دقة وسرعة البيانات الرسمية الصادرة عن كل الجهات حول الحادث والتي أتاحت المعلومات الصادقة والحقيقية التي يسرت مهمة التغطية الاعلامية للحادث، مشيرا إلى أن هذا الاداء الاعلامي جاء نتاجا للمجهود المبذول في ضبط المشهد الإعلامي والتطوير المستمر لأداء الاعلاميين والمهنية الإعلامية وحرية التعبير والمسئولية المجتمعية كل في تخصصه.