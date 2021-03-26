شكرا لقرائتكم خبر عن حزب إرادة جيل ينعى ضحايا حادث قطارى سوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى حزب ارادة جيل وهيئته البرلمانية بمجلسى الشيوخ والنواب وجميع قيادات الحزب، شهداء حادث قطارى سوهاج ودعا الحزب إلى تمام شفاء المصابين .

وقال الكاتب الصحفى محمود نفادى نائب رئيس الحزب إن قيادات الحزب تابعت أنباء هذا الحادث بقلوب اعتصرها الالم كما تابع الحزب التوجيه الرئاسى لجميع أجهزة الدولة لمتابعة الحادث وتقديم كل مايلزم لأسر الشهداء والمصابين .

وأضاف "نفادى" أن فريق التحقيق من النيابة العامة سوف يكشف كل الحقائق بشان الحادث والمتسبب فيه، داعيا الله عز و جل أن يرحم شهداء الحادث ويلهم أسرهم وذويهم الصبر ويتم الشفاء على المصابين.