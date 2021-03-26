شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للإعلام" يشيد بالتغطية الإعلامية السريعة والمتزنة لحادث قطارى سوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، ضحايا حادث تصادم قطارى سوهاج، معربا عن تعازيه لذوى ضحايا الحادث الأليم.

وتقدم المجلس بخالص العزاء في ضحايا الحادث داعيا الله أن يربط على قلوب أهالى الضحايا وذويهم، وأن يرزقهم الصبر والسكينة، متمنا أن يمن الله على المصابين بالشفاء العاجل.

وأشاد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالتحرك السريع لمؤسسات واجهزة الدولة للتعامل مع الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة، وكذلك وسائل الإعلام والتغطية السريعة والمتزنة للحادث والتزامها بنقل تطورات الحادث ونشر البيانات الصحيحة دون نشر أى إثارة تسئ للضحايا وذويهم.

وشدد المجلس على ضرورة اتباع الأكواد الإعلامية التى تحظر نشر صور الجثث والأشلاء والدماء مراعاة لمشاعر أهالى الضحايا وعدم إثارة الرأى العام الذى يرفض المبالغة فى التعامل مع مثل هذه الحوادث.