تعميم جديدة لوزارة الحج السعودية يخصّ العاملين في هذا القطاع

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 26 مارس 2021 09:16 مساءً - منذ 27 دقيقة

أصدرت وزارة الحج والعمرة السعودية تعميما باشتراط التحصين الإلزامي لكافة العاملين في خدمات الحج والعمرة والمحال التجارية الناشطة في هذا القطاع اعتبارا من رمضان القادم.

وقال الحساب الرسمي لوزارة الحج والعمرة على موقع “تويتر”: “وزارة الحج والعمرة تصدر تعميما إلى القطاعات العاملة في الحج والعمرة باشتراط تحصين كافة العاملين في منظومة مقدمي الخدمات والمحلات التجارية اعتبارا من 1 رمضان 1442هـ”.

وأضاف: “أو وجود نتيجة فحص PCR سلبية لفيروس كورونا كل 7 أيام على نفقة المنشأة للعاملين من غير المحصنين”.