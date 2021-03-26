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الولايات المتحدة تندد بشدة بهجمات الحوثيين على منشأة نفطية في السعودية‎

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 26 مارس 2021 09:16 مساءً - منذ 41 دقيقة

هجوم إرهابي على منشاة نفطية في

نددت الولايات المتحدة بشدة، مساء اليوم الجمعة، بالهجمات التي شنتها ميليشيات الحوثي في اليمن على منشأة نفطية في المملكة العربية السعودية.

جاء ذلك على لسان نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية.

وقال الحوثيون المتحالفون مع إيران إنهم أطلقوا 18 طائرة مسيرة ملغومة على مواقع نفطية وعسكرية في السعودية.

بدورها، ذكرت وزارة الطاقة السعودية أن محطة لتوزيع منتجات بترولية تعرضت لهجوم بمقذوف مما أدى لنشوب حريق.‎

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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