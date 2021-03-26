شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوروبي»: وقف تصدير لقاح أسترازينيكا لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مسؤول كبير بالاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة أن التكتل لن يسمح بتصدير جرعات لقاح أسترازينيكا البريطاني السويدي المنتج داخل الاتحاد إلى أي مكان آخر، إلى أن تحترم الشركة عقود التسليم.

وقال المفوض الأوروبي للسوق الداخلية تيري بريتون في مؤتمر صحفي عبر الانترنت في إسبانيا إن "لدينا الأدوات .. وسنضمن بقاء كل شيء في أوروبا إلى أن تعود الشركة لالتزاماتها".

وشددت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، من نظامها الرقابي على صادرات اللقاح يوم الأربعاء الماضي، على الرغم من أنه لا يزال يتعين منع كل عملية تسليم بشكل فردي من جانب الدولة العضو المعنية والمفوضي.