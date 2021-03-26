شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن : أفعال الحوثيين بعد المبادرة السعودية" استفزاز واضح لإطالة الصراع" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • المليشيا تحاول تعطيل إمدادات الطاقة العالمية وتهديد السكان المدنيين

• تصرفات الحوثيين تطيل من معاناة الشعب اليمني وتهدد جهود السلام

أعربت الولايات المتحدة، عن انضمامها إلى المجتمع الدولي في إدانة الهجمات ضد المملكة التي استهدفت منشأة نفطية في جيزان.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان صادر اليوم: إن هجمات الحوثيين، تعد استفزازاً واضحاً يهدف إلى إدامة الصراع، ومحاولةً منهم لتعطيل إمدادات الطاقة العالمية وتهديد السكان المدنيين.

وأكدت الخارجية أن تصرفات الحوثيين، تطيل من معاناة الشعب اليمني، وتهدد جهود السلام في لحظة حرجة عندما يتحد المجتمع الدولي بشكل متزايد وراء وقف إطلاق النار وحل النزاع، داعيةً مجدداً جميع الأطراف إلى الالتزام الجاد بوقف إطلاق النار، والمشاركة في المفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة، بالتعاون مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن غريفيثس والمبعوث الأمريكي الخاص تيم ليندركينغ.