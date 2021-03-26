شكرا لقرائتكم خبر عن تطعيم 12ر6 مليون جرعة لقاح كورونا في المكسيك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعطت السلطات المكسيكية 12ر6 مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا لمواطنيها فى البلاد حتى الآن ، وفقا للبيانات التي أعلنتها اليوم الجمعة جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

ويقدر متوسط معدل التطعيم في المكسيك بحوالي 197 ألفا و 382 جرعة في اليوم. وبهذا المعدل، سوف تحتاج المكسيك إلى 6ر2 سنة لتطعيم 75 % من السكان بلقاح مكون من جرعتين. وقد بدأت عملية التطعيم منذ حوالي 16 أسبوعا في البلاد.

وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا21ر2 مليون إصابة، كما بلغ عدد الوفيات 200 ألف و 211 حالة وفاه . وقد مر عام واحد و 4 أسابيع منذ أن تم تسجيل أول حالة إصابة في المكسيك.