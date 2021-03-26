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رئيس الوزراء المصري : مرفق السكة الحديد شهد عقوداً من الإهمال

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الدمام - شريف احمد - قال رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفي مدبولي: مرفق سكك حديد مصر شهد عقودًا من الإهمال وعدم التطوير والصيانة حتى وصل لحالة من التقادم والخطورة الشديدة.

وأضاف في تصريحات قالها عقب حادث تصادم قطارين في محافظة سوهاج – جنوب القاهرة- اسفر عن مفاة 32 شخصا وإصابة 108 آخرين : بدأنا عملية تطوير سكك حديد مصر منذ 4 سنوات وأنفقنا مليارات من الجنيهات، لكن أمامنا فترة ليست بالقليلة لإنجاز كل المطلوب لتطوير المرفق.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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