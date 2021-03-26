شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء المصري : مرفق السكة الحديد شهد عقوداً من الإهمال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفي مدبولي: مرفق سكك حديد مصر شهد عقودًا من الإهمال وعدم التطوير والصيانة حتى وصل لحالة من التقادم والخطورة الشديدة.

وأضاف في تصريحات قالها عقب حادث تصادم قطارين في محافظة سوهاج – جنوب القاهرة- اسفر عن مفاة 32 شخصا وإصابة 108 آخرين : بدأنا عملية تطوير سكك حديد مصر منذ 4 سنوات وأنفقنا مليارات من الجنيهات، لكن أمامنا فترة ليست بالقليلة لإنجاز كل المطلوب لتطوير المرفق.