بايدن والانسحاب الأمريكي من أفغانستان.. طالبان ترد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اعتقلت الشرطة التركية، الجمعة، العشرات من طلاب كانوا يتظاهرون ضد قرار الرئيس رجب طيب أردوغان تعيين أحد المقربين عميدا لجامعة بإسطنبول.

هددت حركة طالبان، اليوم الجمعة، باستئناف المعارك مع القوات الأجنبية في أفغانستان في حالة عدم الوفاء بمهلة انسحابها في الأول من مايو/ آيار.



وقالت طالبان في بيان إنها "ستكون مضطرة إلى مواصلة الكفاح المسلح ضد القوات الأجنبية لتحرير بلادها" إذا مرت المهلة بدون انسحاب.

جاء تهديد طالبان بعد تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي قال الخميس، إنه سيكون "من الصعب" سحب آخر القوات الأمريكية بحلول نهاية المهلة، التي تم الاتفاق عليها مع واشنطن العام الماضي.

وتسعى الحكومة الأفغانية لإبقاء القوات الأمريكية في البلاد لأطول مدة ممكنة نظرا للغطاء الجوي الذي توفره.

والجمعة، أكدت مصادر أمريكية أن الرئيس بايدن يدرس ملف القوات الأمريكية في أفغانستان.

وواصلت الولايات المتحدة حتى آخر أيام ولاية ترامب خفض عددها العسكري في أفغانستان، في حين تعطلت المفاوضات الأفغانية-الأفغانية بينما يشهد البلد ارتفاعاً في منسوب العنف.