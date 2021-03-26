أحدثها فاجعة سوهاج.. أسوأ 4 حوادث قطارات بمصر خلال عقد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رغم تحديث العديد من الدول حول العالم، منظومة السكك الحديدية، إلا أن حوادث القطارات، ما زالت هى الأعنف، ما بين حوادث النقل عالميا.

وتعود أسباب حوادث القطارات غالبا إلى الفرامل والخروج عن القضبان أو الحرائق العرضية، ولكن ستظل حادثة حريق محطة مصر في 2019، هى الأسوأ.

ورغم الفاجعة التي حلت بمصر بتصادم قطارين، اليوم الجمعة، بمحافظة سوهاج، جنوب مصر، وأوقعت قرابة 32 قتيلا وأكثر من 100 جريح إلا أنها ليست الأسوأ فى العالم من نوعها، ففى الولايات المتحدة بلغت عدد حوادث القطارات عام 2017، أكثر من 11 ألف حادث بإجمالى ضحايا 864 شخص.

وبحسب تقرير أوروبى، شهدت ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وبلجيكا وإيطاليا انخفاضا طفيفا فى تصنيف "RPI" لأداء السكك الحديدية بين عامى 2010/2014، وهو ما يرجع عادة إلى قصور أداء نظمها فى السلامة.

وشهدت معظم البلدان ذات الأداء المتراجع الإجمالى زيادة فى عدد الحوادث: ألمانيا (12%) وفرنسا (14%) وإسبانيا (13%) وبلجيكا (18%) وإيطاليا (9%).

وفى هذا التقرير، نبرز 4 حوادث للقطارات هى الأسوأ في مصر خلال السنوات العشر الاخيرة:





حريق محطة مصر

ترجع حادثة حريق محطة مصر (وسط القاهرة) إلى 27 فبراير 2019، عقب تصادم جرار برصيف محطة مصر.

أدى الحادث وهو الاسوأ في تاريخ السكك الحديدية بمصر (ثاني اقدم سكك حديدية في العالم بعد بريطانيا) إلى انفجار الجرار.

تسببت الكارثة فى وفاة 20 مصري، وإصابة 40 آخرين، ليصل عدد ضحايا مصر من حوادث القطارات إلى 6 الآلاف حالة وفاة، وإصابة 10 الآف آخرين، حينها حسب تقديرات رسمية.







مصر 2013

فى 15 يناير 2013، شهدت مصر واحدة من أسوأ حوادث القطارات في تاريخها عندما اصطدمت العربة الأخيرة من أحد القطارات وكانت محملة بجنود الأمن المركزي، بقطار بضائع متوقف عند محطة البدرشين (محافة الجيزة - وسط)، لتقع العربة على القضبان.

استمر القطار في جر العربة المحملة بالجنود نحو كيلومتر، ما أسفر عن مصرع 18 مجندًا من قوات الأمن المركزي، وإصابة 120 مجندًا آخرين.

مصر 2013

فى 17 نوفمبر 2013، اصطدم قطار بأتوبيس أطفال أثناء عبوره مزلقان المندرة بمركز منفلوط بمحافظة أسيوط (جنوب)، مما أدى إلى وفاة 49 طفلا وإصابة 13 آخرين، ووقع الحادث نتيجة عدم غلق المزلقان.





مصر 2021

أعلنت وزارة الصحة المصرية، الجمعة، أن عدد المصابين في حادث تصادم قطارين بسوهاج جنوب مصر ارتفع إلى 108، بالإضافة إلى 32 حالة وفاة.

وأظهرت صور تداولها الإعلام المحلي عربات قطار انقلبت عند ترعة مياه.

وذكرت هيئة السكك الحديدية أن مجهولين استخدموا مكابح الطوارئ بالقرب من مدينة سوهاج.

وتعهد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بمحاسبة كل من تسبب في حادث تصادم قطاري سوهاج (جنوب)، متوعدا إياهم بـ"الجزاء الرادع".

وعقب الحادث، أعلنت النيابة العامة المصرية فتح تحقيق، كما أمر رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، بتفعيل غرفة أزمات لمتابعة تطورات الوضع في موقع حادث التصادم.