لبنان يمدد التعبئة العامة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 26 مارس 2021

قرر المجلس الأعلى للدفاع في لبنان خلال جلسة عقدها قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وعدد من الوزراء وقادة الأجهزة الأمنية، تمديد التعبئة العامة على ضوء تفشي فيروس كورونا حتى نهاية سبتمبر (أيلول) المقبل. وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمود الأسمر بعد الاجتماع أن المجلس قرر تمديد التعبئة العامة لستة أشهر من أول إبريل (نيسان) وحتى الثلاثين من سبتمبر (أيلول) العام الجاري وفرض وضع الكمامات على المواطنين والطلب إلى الأجهزة المعنية اتخاذ التدابير اللازمة بحق المخالفين. وطلب المجلس الأعلى للدفاع إلى الأجهزة العسكرية والأمنية التشدد ردعياً في قمع المخالفات بما يؤدي إلى عدم تفشي الفيروس وانتشاره. وقرر المجلس الأعلى للدفاع تكليف وزير المالية العامة بالتنسيق مع وزير الصحة العامة ومصرف لبنان متابعة تأمين السيولة اللازمة بالعملة الصعبة للشركات التي تستورد المستلزمات والمعدات الطبية . وتقرر تكليف الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية استكمال الاتصالات لإيجاد حل نهائي لنفايات الطاقة المشعة المخزنة في مقر الهيئة مع الأخذ بعين الاعتبار القرارات التي صدرت عن المجلس الأعلى للدفاع في هذا السياق بتاريخ -21 -1 .2021 وقرر المجلس " تكليف وزير المالية العامة إعداد المرسوم اللازم لتخصيص مبلغ 50 مليار ليرة من أصل الاعتماد الاستثنائي المخصص لرئاسة الجمهورية والمحدد في موازنة 2021 ، لاستكمال دفع التعويضات للمتضررين من انفجار مرفأ بيروت". وقال الرئيس عون في مستهل الجلسة "إن نسبة الاصابات بلغت حوالي27% بومياً فيما عدد الوفيات ما زال بمعدل 40 وفاة يومياً". وعن تداعيات انفجار مرفأ بيروت والمبالغ الواجب تامينها للمتضريين لاستكمال كلفة الترميم والتصليح، أعلن الرئيس عون عن " تخصيص 50% من الاعتماد الاستثنائي لرئاسة الجمهورية للعام 2021 أي 50 مليار ليرة إضافية لتوزيعها على المتضررين وبذلك يصبح مجموع التعويضات حتى تاريخه 200 مليار ليرة علماً أنه تم صرف 100 مليار ليرة من الاعتماد المخصص لرئيس الجمهورية في موازنة 2020". كان من المقرر ان تنتهي حالة التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا في الحادي والثلاثين من الشهر الجاري .

