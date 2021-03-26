بيلاروسيا تحبط هجومين إرهابيين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 26 مارس 2021

قالت المتحدثة باسم الداخلية البيلاروسية أولغا تشيمودانوفا، إن هيئات حماية القانون في البلاد، أحبطت هجومين إرهابيين في العاصمة مينسك وفي محيطها. ووفقاً لقناة "روسيا اليوم"، اليوم الجمعة، ذكرت المتحدثة، أن أحد سكان منطقة بينسك التابعة لمقاطعة بريست، كان يعتزم تنفيذ الهجومين في العاصمة، وفي إحدى الوحدات العسكرية في مقاطعة مينسك. وأضافت تشيمودانوفا: "في الليلة الماضية، اعتقل رجال الأمن في بلدة بيتشي قرب العاصمة، شابا يبلغ من العمر 35 عاما كان يعتزم ارتكاب عمل إرهابي في وحدة عسكرية قريبة، وتنفيذ هجوم آخر في العاصمة. وأشارت إلى أن رجال الأمن، تمكنوا من منع وقوع الجريمتين بعد العثور على العبوات الناسفة المعدة لذلك. ونوهت المتحدثة، بأن التعليمات الخاصة بالتحضير للهجوم صدرت عن مجموعة من الأفراد المرتبطين بمجلس تنسيق المعارضة.

