32 قتيلاً و66 مصاباً بعد تصادم قطارين في مصر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 26 مارس 2021

لقي ما لا يقل عن 32 شخصاً مصرعهم اليوم الجمعة، وأصيب 66 آخرون بجروح في تصادم قطارين بمحافظة سوهاج، جنوب مصر، حسبما ذكرت وزارة الصحة المصرية وفي انتظار تفاصيل الواقعة قالت هيئة السكك الحديدية في مصر، إن مجهولين استخدموا مكابح الطوارئ ما تسبب في توقف القطار الأول، ليصطدم به القطار الثاني من الخلف مما أدى إلى خروج عربتين عن القضبان. وأكد بيان لوزارة الصحة المصرية، الحصيلة. وأضاف أن وزيرة الصحة والسكان المصرية هالة زايد إلى سوهاج "لمتابعة الحالة الصحية للمصابين، وشكلت غرفة أزمات وطوارئ بسوهاج لمتابعة تداعيات الحادث". ومن جهة أخرى أظهرت مقاطع فيديو، متداولة على منصات التواصل الاجتماعي، خروج بعض عربات أحد القطارين عن القضبان.

