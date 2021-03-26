اكتشاف مواد نووية في منشأة نفطية لبنانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 26 مارس 2021

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان حسان دياب، اليوم الجمعة، إن تقريراً لشركة كومبيليفت الألمانية أشار إلى وجود مواد كيميائية خطيرة في منشآت نفطية في الزهراني، جنوب البلاد. ونقل بيان صادر عن المجلس الأعلى للدفاع عن دياب قوله إن الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية، راجعت تقرير الشركة، وخلصت إلى أن "هذه المواد هي مواد نووية عالية النقاء ويشكل وجودها خطراً". وأضاف دياب في البيان أن الأمر يحتاج للمناقشة الفورية، وينبغي التعامل معه على وجه السرعة.

