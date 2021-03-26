موريتانيا تطلق أول حملة للتلقيح

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 26 مارس 2021

أطلقت السلطات الموريتانية اليوم الجمعة ولأول مرة حملة للتلقيح ضد فيروس كورونا المستجد بهدف الحد من انتشار الوباء والوقاية منه. وأشرف الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني على انطلاق الحملة من مركز الاستشفاء الوطني بالعاصمة حيث تلقى رئيس قسم التخدير بالمستشفى الوطني الدكتور محمد ولد ببها أول جرعة من اللقاح الصيني سينوفارم الذي حصلت عليه موريتانيا مجانا من الصين عبر خمسين الف جرعة وصلت من بكين قبل يومين. ولم يتلق المسؤولون الكبار جرعات من اللقاح ضد كوفيد واكتفوا باعطاء اشارة انطلاق العملية . وتوالت عملية التلقيح للطواقم الطبية التي قررت وزارة الصحة منحها الأولوية. وقال وزير الصحة محمد نذيرو ولد حامد ان عمليات التلقيح ستتوسع لاحقا لتصل الى المحافظات وأنه تقرر منح الاولوية للطواقم الطبية وللمسنين واصحاب الامراض المزمنة. وأوضح ان اختيار اطباء لتلقي الجرعات الاولى يهدف لطمأنة المواطنين حول نجاعة اللقاح وأنه آمن. وسبق لموريتانيا أن حصلت على 5 آلاف جرعة من لقاح فايزر بيونتيك أرسلتها الامارات وتتنظر البلاد حصتها من اللقاحات ضمن مبادرة كوفاكس الدولية ستغطي هذه الحصة نسبة 20% من السكان. وسجلت موريتانيا قرابة 20 ألف إصابة ونحو خمسمئة حالة وفاة جراء كورونا منذ بدء الجائحة قبل نحو عام.

