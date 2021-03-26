السيسي يتوعد المسؤولين عن حادث سوهاج بـ "الجزاء الرادع"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 26 مارس 2021

نعى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عبر حساباته على شبكات التواصل الاجتماعي الجمعة ضحايا حادث تصادم قطارين بمحافظة سوهاج أسفر عن 32 قتيلاً. وقال "وجّهت رئاسة الوزراء وكافة الأجهزة المعنية بالتواجد بموقع الحادث والمتابعة المستمرة وموافاتي بكافة التطورات والتقارير المتعلقة بالموقف على مدار اللحظة. على أن ينال الجزاء الرادع كل من تسبب في هذا الحادث الأليم بإهمال أو بفساد أو بسواه، دون استثناء ولا تلكؤ ولا مماطلة". وفي انتظار تفاصيل الواقعة قالت هيئة السكك الحديدية في مصر، إن مجهولين استخدموا مكابح الطوارئ ما تسبب في توقف القطار الأول، ليصطدم به القطار الثاني من الخلف مما أدى إلى خروج عربتين عن القضبان.

