شكرا لقرائتكم خبر عن 11 ملصقاً دعائياً لكل أبطال مسلسل «القاهرة كابول» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة:”الخليج 365”

** يستعد 10 ممثلين هم كل أبطال فيلم «آل هارون» لتصوير مشاهد خاصة، تجمعهم جميعاً في موقع واحد؛ إذ من المقرر أن يلتقي جميع الأبطال المشاركين في العمل في مشاهد جماعية تصور خلال الأيام المقبلة داخل أماكن مختلفة في القاهرة.

المشاهد الجماعية يحضر لها ببناء الديكورات الأضخم بالعمل.

فيلم «آل هارون» يعد أحد أبرز الأعمال التي فرضت نفسها على الساحة الفنية وأصبحت ضمن أشهر الأفلام التي تصور، تمهيداً لطرحه في دور العرض داخل مصر وخارجها في الموسم الصيفي. وتصر شركة الإنتاج على طرح الفيلم في دور العرض، وليس على المنصات، على الرغم من أن 25% هي نسبة الحضور داخل الصالات حالياً، بسبب «كورونا».

فيلم «آل هارون» تدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة حول تشكيل عصابي، وخلاف ينشب بين مجموعة من تجار الآثار تنتج عنه نزاعات دموية. ويشارك في بطولته نخبة كبيرة من النجوم من بينهم منذر رياحنة، وأحمد وفيق، وعبير صبري، وأحمد عبدالله محمود، ومحمد عز، وإيهاب فهمي، وهاجر الشرنوبي، ويارا نور الدين، وحمدي هيكل، ومريم البحراوي وغيرهم، وهو من تأليف أحمد أنور ومحمود جمايكا، وإخراج معتز حسام.

** طرحت شركة الإنتاج 11 ملصقاً دعائياً لمسلسل «القاهرة كابول»، خاصة بكل بطل من أبطال العمل المقرر عرضه في رمضان. وتصدر كل فنان مشارك في العمل ملصقاً بمفرده، بعدما طرحت الشركة المنتجة الملصق الرسمي وعليه 5 من الأبطال الرئيسيين.

«القاهرة كابول» تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسام علي، وبطولة طارق لطفي، وخالد الصاوي، وفتحي عبد الوهاب، وحنان مطاوع، ونبيل الحلفاوي، ونور محمود، وخالد كمال، وحسني شتا، وكريم سرور، ويسرا مسعودي، وعبد الرحيم حسن، وكارولين خليل، ومعتز هشام، ومحمود الشرقاوي، وكريم سامي، ومايا طلام، وسامح السيد.

المسلسل يتناول 3 قصص مثيرة حول المؤامرات التي تُحاك ضد المنطقة العربية، خاصة مصر، في الفترة الأخيرة، مسلطاً الضوء على الأعمال الإرهابية التي تقع في هذه المنطقة. وتنقسم أدوار الأبطال الثلاثة في القصة إلى شخصية «الإرهابي» الذي يتعاون مع عدد من المنظمات، وتتصدى له شخصية ضابط الشرطة، وينقل الصورة شخصية الإعلامي.

طارق لطفي يعود بمسلسل «القاهرة كابول» إلى الدراما الرمضانية بعد غياب 4 سنوات منذ مسلسل «شهادة ميلاد» عام 2016، وفي العام التالي قدم «بين عالمين» خارج الشهر الكريم، بينما غاب فتحي عبد الوهاب عن دراما رمضان الماضي، أما خالد الصاوي فيحضر في رمضان هذا العام أيضاً، بمسلسل آخر بعنوان «اللي مالوش كبير» مع ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي.

** بدأت الفنانة رشا مهدي تصوير مشاهدها في حكاية «طبق الأصل» الحكاية ال5 من مسلسل «ورا كل باب»، والتي يكتبها محمد الشواف ويُخرجها معتز حسام، وتقدم دور البطولة أمام الفنان فتحي عبد الوهاب، ويشارك في بطولتها إيهاب فهمي ورامي وحيد وساندي علي وإبراهيم ظريف.

مسلسل «ورا كل باب» فكرة يسرى الفخراني، ويعتمد على حكايات منفصلة متصلة كل حكاية في 5 حلقات بأبطال ومؤلف ومخرج مختلفين، وتدور الحكايات في إطار اجتماعي من داخل البيوت المصرية.

** تقضي الفنانة روجينا 16 ساعة يومياً في تصوير مشاهد تجربتها الأولى مع البطولة المطلقة في عالم الدراما بمسلسلها «بنت السلطان»، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق، ومن المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني المقبل. ويأتي العمل بعد أن حققت روجينا نجاحات بارزة وكبيرة خلال المواسم السابقة، بمشاركتها المتميزة مع نجوم الصف الأول في مسلسلاتهم.

وتدور أحداث «بنت السلطان» في إطار اجتماعي تشويقي وتتخللها صراعات وعلاقات عاطفية، وتقدم روجينا من خلاله شخصية مفاجأة، وتشاركها بطولة العمل نخبة من النجوم منهم، باسم سمرة، وأحمد مجدي، وسوسن بدر، وبيومي فؤاد، وندا موسى، ومحمد مهران، ومحمود حجازي، ونهى صالح، وحسن أبو الروس، وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج أحمد شفيق.