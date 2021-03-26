شكرا لقرائتكم خبر عن مالك مكتبي: أروي قصص الناس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت: هناء توبي

مالك مكتبي إعلامي لبناني اقترن اسمه ببرنامجه «أحمر بالخط العريض»، الذي يقدمه منذ 15 عاماً عبر شاشة «إل بي سي آي»، وهو صانع محتوى من خلال شركته «نيكست ليفل بروداكشن»، التي تعد وتقدم حلقات وتقارير حول موضوعات سياسية واجتماعية وإنسانية منوعة، كما أنه مؤثر عبر مواقع التواصل، ومنصات البث الإلكتروني. يقول مكتبي إن هاجسه هو تسليط الضوء على القضايا الاجتماعية، وكان لنا معه هذا اللقاء.

رغم الأزمات التي تمر بها التلفزيونات إلا أن برنامجك «أحمر بالخط العريض» يطل في موسم جديد منه، فهل ثمة تحديات خاصة بهذا الموسم؟

- التحديات رفيقة كل مواسم برنامجي لكنها تضاعفت في هذا الموسم بسبب «كورونا»، ونحن كإعلاميين، نلتقي بالناس ونستقبل ضيوفنا، باتباع إجراءات وقائية مشددة للاستمرار في العمل ولعب دورنا الإعلامي في تسليط الضوء على هذا الوباء الجديد لنعرّف المشاهد بطرق وآلية التعامل معه، مضافاً إلى هذه الجائحة الوضع الاقتصادي والاجتماعي المزري الذي نعيشه في لبنان، والذي ضاعف قناعتي بدور برنامجي في نقل قصص الناس وسيبقى هذا الأمر في صلب تحدياتي.

هل تكرار مواسم برنامجك يعتبر شهادة نجاح، وبالتالي يخفف من ثقل حملك؟

- أنا مستمر لأني اتحدى النجاح في كل حلقة، واحمل همّ نجاحها ووصول فكرتها إلى الناس، والفضل في بقائي في البرنامج نفسه منذ 15 سنة هو عدم استهتاري، وسهري، وقلقي، ومسؤوليتي تجاه ما أقدّمه.

في الإعلام الغربي نرى برامج تستمر سنوات طويلة، فهل تعتبر نفسك متميزاً بالاستمرارية في البرنامج نفسه؟

- ليست فكرة التمايز هي التي تجذبني بقدر ما تجذبني فكرة البرنامج وطبيعته التي سمحت لي بالتنوع وعدم الوقوع في فخ التكرار. برنامجي بالنسبة إلي يعتبر «البلات فورم» التي منحتني إياها محطة «إل بي سي» لثقتها بعملي وقدرتي على طرح كل ما أريده من قضايا، مثل قضايا الأطفال والشباب والمساجين وانفجار مرفأ بيروت وفيروس كورونا واللقاحات، وغيرها.. وفي هذه المساحة التفاعلية، التي تعتمد على قصص الناس الملهمة كي نستلهم من بعضنا بعضاً، لا يمكنني أن اعتبر نفسي مقدماً، بل راويا لقصص الناس، وأتحدى نفسي لأكون راوياً صادقاً وشفافاً، لأن هذه الروايات هي حجر الزاوية الأساسي للاستمرار والتقدم.

لكن البعض يشكك في قدرة الإعلام على التغيير؟

- سأكون صريحاً تماماً في هذا الشأن، فأنا لا ادّعي أن وظيفتي هي التغيير، وأني مؤسسة مجتمع مدني، وأني مشرّع، لكن بالتأكيد أنا كإعلامي يمكنني أن احدث تغييراً ما، ولو بقدر ثقب صغير، ومن خلال روايتي لقصص الناس أحاول أن أصنع وإياهم خواتيم أفضل لقصصهم.

كيف ترى واقع إعلامنا اليوم، وهل أنت راضٍ عمّا تعرضه شاشاتنا العربية؟

- واقع الإعلام في العالم صعب، بخاصة خلال «كورونا»، لأن الإعلام كقطاع إنتاجي تأثر بالجائحة كغيره من القطاعات الإنتاجية، وفي عالمنا العربي تحديداً، كان أساساً يعاني من ضغوط عدة، خاصة تمويلية وتنافسية، ولكن مع ذلك ما زلنا نقدم مادة، ومحتوى جيداً وفق الإمكانات المتاحة وهذا يبعث بعض الرضا.

صناعة المحتوى

كناشط ومؤثر عبر «السوشيال ميديا» هل استطعت الوصول إلى جمهور جديد؟

- العمل التلفزيوني والنشاط الإلكتروني يكملان بعضهما بعضاً بالنسبة إلي، لأني انظر إلى عملي من باب صناعة المحتوى، صحيح أن المحتوى يتقولب بحسب المتلقي لكي أصنع محتوى للشاشة التلفزيونية كما أصنع محتوى لكل منصة إلكترونية، وأنا من أوائل المتواجدين عبر «يوتيوب»، وأعرف ما يليق به وكذلك «الفيسبوك» و«الإنستجرام»، و«تيك توك» وغيرها من المنصات، ومقتنع بضرورة تواجدي عبرها جميعاً للحفاظ على الجسور التي بنيتها مع الناس.

هل تتعرض للانتقاد أو تتلقى «كومنتات» سلبية؟

- إطلاقاً، والمهم بالنسبة إلي أني آخذ كل ما أتلقاه على محمل الجد والطرح والنقاش، وأي «كومنت» محبة أو رسالة صغيرة أتلقاها من الناس، من أي مكان في العالم العربي، تنسيني تعبي وتمدني بالنشاط وتؤكد ثقتي بأن رأسمالي الذي جنيته خلال مشواري هو جسر تواصلي مع الناس، وثقتهم بي.

هل شركة الإنتاج الخاصة بك تنتج لك وحدك؟

- شركتي «نيكست ليفل بروداكشن» تنتج برامج اقدمها، وبرامج أخرى لمحطات عربية ومحتويات لمواقع التواصل ومنصة «اليوتيوب»، وأطمح من خلالها إلى رفع مستوى المحتوى، وقد أسميتها «نيكست ليفل» لإيماني بضرورة الانتقال الدائم إلى مراحل أخرى ونقل المحتوى إلى المرحلة التالية.

يبدو أنك تعطي كل وقتك للعمل؟

- فعلاً حياتي تتمحور حول عائلتي وعملي.. انهض باكراً جداً، وأجدول نهاري وأولوياتي بين التلفزيون وشركة الإنتاج والتفاصيل اليومية التي يتوجب عليّ إنجازها، وأعمل لساعات طوال، وأسابق الوقت لأننا في عصر السرعة، وكل تكاسل قد يؤخرني عن متابعة خبر ما، أو حكاية ما، وعندها لن أكون ممتناً لذلك.

هل سبب نشاطك هو شغفك بالعمل أم رغبتك في المنافسة؟

- لأني شغوف بعملي أحرص على المنافسة، حتى إنني أنافس نفسي وأقف أمام المرآة وأحاسب نفسي عما قدمته، وعما سأقدمه.

ألا تنظر إلى غيرك؟

هناك زملاء عملهم رائع وممتاز، وهناك زملاء أتعلم منهم، لكن اعرف أني لا أنافس إلا نفسي وهذا شعار رفعته.. مالك مكتبي ينافس مالك مكتبي.

