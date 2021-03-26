شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام عبد البديع: «النهاردة يوم جديد» عمل مبهج والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: أحمد الروبي

تمكنت الفنانة الشابة إلهام عبدالبديع من وضع نفسها مؤخراً، في مكانة جيدة، بعد مشاركتها الأولى في فيلم هوليوودي يحمل اسم «فاميلي هاوس»، الذي تعتبره بوابتها للعبور إلى العالمية، إلى جانب دورها المهم في مسلسل «النهاردة يوم جديد»، لتبدأ مرحلة مهمة في حياتها الفنية، تعتبرها نقلة جيدة نحو العالمية، مشيرة إلى أن الحلم يبدأ بخطوة، متمنية أن ينجح العمل، ويكون بوابتها للتواجد في المزيد من الأفلام العالمية، مؤكدة أن هذا لن يمنعها من التواجد بقوة في السينما والدراما المصرية، معتبرة أنهما المفتاح للخارج.

كلمينا عن فيلمك العالمي «فاميلي هاوس»؟

- أثناء فترة غلق الطيران كنت متواجدة في الولايات المتحدة، وعرض علي العمل وأجريت اختبارات أداء من أجل الدور الذي أجسد فيه دور عربية تتحدث اللغة الإنجليزية بشكل طفيف داخل العمل، وأتمنى أن يكون بداية جيدة لي في هوليوود، وأعمال أخرى تباعاً، لأن التواجد في السينما العالمية جزء من أحلامي، وأتمنى أن تتحقق بالتواجد في أعمال هامة.

ما الفارق بين العمل في مصر و«هوليوود»؟

- أسلوب العمل مختلف تماماً، من حيث أساليب التصوير، والكاميرات المستخدمة التي تكون أكثر تقدماً قليلاً من مثيلتها في مصر، فضلاً عن أن أسلوب العمل ككل مختلف، وهذا لا يقلل من شأن الصناعة في مصر، فمصر واحدة من أهم دول إنتاجاً للدراما والسينما، ولكن أسلوب العمل بكل تأكيد مختلف.

هل تسعين بعد هذا العمل للتواجد في الخارج بأعمال فنية؟

- أتمنى أن أتواجد في «هوليوود» بأعمال فنية، فالطريق صعب للغاية، هذا لا جدال حوله، لكن سأحاول التطوير من أدائي، والحمد لله، أمتلك اللغة، واللكنة جيدة للغاية، ولكن سأسعى للتطوير من أدواتي كممثلة الفترة المقبلة، حتى أتمكن من التواجد بشكل أقوى في الخارج.

هل تشعرين بأنك مقصرة في حق الجمهور؟

- قليلاً، فأنا مثلاً أريد أن أطور من تواصلي مع الجمهور من خلال «السوشيال ميديا»، لذلك أحتاج أن أركز بشكل أكبر في الفترة المقبلة على حساباتي على مواقع التواصل، حتى أكون على تواصل مباشر مع الجمهور.

كيف كانت كواليس مسلسل «النهاردة يوم جديد»؟

- كان مملوءاً بالكواليس المبهجة، بجانب أن العمل مع مجموعة كبيرة من النجوم كان أمراً جيداً، وكل عمل له كواليس خاصة به، ولكن يمكن القول إن هذا العمل من الأعمال التي أبهجتني كواليس تصويرها للغاية، وأرى أنه يحمل كل مقومات النجاح عند الجمهور.

لماذا تغير اسم المسلسل؟

- هي أمور لا أتدخل فيها على الإطلاق، فهناك أكيد أسباب إنتاجية، أو تسويقية وراء تغيير أسم المسلسل، ولكن على كل الأحوال لا يهم هذا قدر أهمية أن ينال العمل إعجاب الجمهور..

العمل مملوء بالنجوم.. فهل تفضلين العمل مع الأعمال المملوءة بالنجوم؟

- بكل تأكيد، فكلما زادت النجوم داخل عمل ما، تجد أنه يرضي شريحة أكبر من الجمهور، فكل نجم له نوعية جمهور تحبه، وحينما تجتمع مجموعة كبيرة من النجوم في عمل واحد يكون بمثابة إرضاء لأكبر شريحة من الأذواق، هذا من جانب، بجانب الخبرات التي يستفاد ويكتسبها الممثل من التعاون مع نجوم كثر في عمل، لذلك مسألة أن هناك نجوماً كثراً في عمل واحد أمر جيد يفيد العمل والفنان على حد سواء.

بطولة

تواجدت في بطولة أكثر من فيلم.. فهل سنرى مسلسل من بطولتك؟

- التواجد في أعمال بطولة في السينما هو الأصعب، والحمد لله أنا حققت الجزء الأصعب أكثر من مرة، بجانب تحضيري حالياً لفيلم جديد، ولكن في الدراما ربما في وقت قريب يكون هناك مسلسل من بطولتي، ما المانع، فنحن مؤخراً أصبحنا نرى الكثير من المسلسلات من بطولات نسائية، وأصبح هناك تواجد أكبر للممثلات في بطولة المسلسلات الدرامية، لذلك سيكون هنا وقت، ويكون هناك مسلسل من بطولتي، لا أعلم متى، ولكني واثقة أن هناك وقتاً لذلك.

هل أنت راضية عمّا حققتيه؟

- سعيدة بما حققته، وأحققه دائماً، وراضية عن مكانتي الفنية، ولكن أتمنى أن يكون الجمهور سعيداً بأعمالي ويفضلها، وأن أكون عند حسن ظن الجمهور بي.