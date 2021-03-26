شكرا لقرائتكم خبر عن خماسية إنجليزية وثلاثية ألمانية وثنائية إيطالية في بداية مشوار تصفيات مونديال 2022 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حققت منتخبات ألمانيا وإنجلترا وإيطاليا بداية جيدة في مستهل مشوارها في تصفيات القارة الأوروبية المؤهلة إلى مونديال 2022، في حين خيب المنتخب الإسباني الآمال بسقوطه في فخ التعادل على أرضه مع اليونان.

في دويسبرغ، خطا المنتخب الألماني أولى خطواته لنزع وصمة خسارته التاريخية أمام إسبانيا بسداسية نظيفة في نوفمبر 2020، بدكّ شباك نظيره الأيسلندي 3-0.

وسجل أهداف المانشافت كل من ليون غوريتسكا (3)، كاي هافيرتس (7)، وإيلكاي غوندوغان (56).

وبعد هذه المباراة في دويسبرغ، يحل المنتخب الألماني ضيفاً على رومانيا، قبل مواجهة مقدونيا الشمالية في دويسبرغ مجدداً.

ويحتاج المدرب يواكيم لوف الذي سيترك منصبه في نهاية كأس أوروبا الصيف المقبل، إلى تحقيق انتصارات مقنعة أمام منتخبات في متناول فريقه لاستعادة ثقة الجماهير الألمانية بعد أقسى خسارة له منذ عام 1931 عندما سقط أمام إسبانيا بسداسية نظيفة في نوفمبر الماضي.

وأكرم منتخب إنجلترا وفادة نظيره المتواضع سان مارينو ودك شباكه بخمسة أهداف دون رد ضمن منافسات المجموعة التاسعة.

أشرك مدرب إنجلترا غاريث ساوثغيت الذي كان يقود مباراته الرقم 50 على رأس الجهاز الفني للأسود الثلاثة، تشكيلة من الصف الثاني نظراً لتواضع المنتخب المنافس وخوض فريقه ثلاث مباريات في مدى ستة أيام.

وكان جيسي لينغارد المعار من مانشستر يونايتد إلى وست هام أبرز العائدين إلى التشكيلة الرسمية بعد غياب لأشهر عدة لا سيما في ظل تراجع مستواه الموسم الماضي قبل أن يبلي بلاء حسناً في صفوف الفريق اللندني في الآونة الأخيرة.

ضغط المنتخب الإنجليزي منذ بداية المباراة ونجح في افتتاح التسجيل عبر لاعب وسط ساوثمبتون جيمس ورد براوس(14)، وأضاف هداف إيفرتون دومينيك كالفرت لوين الثاني إثر تمريرة من ريس جيمس على القائم البعيد تابعها برأسه داخل الشباك (21)، والثالث عبر رحيم سترلينج بتمريرة من مايسون ماونت (30).

والهدف هو الثاني عشر لسترلينج في آخر 14 مباراة دولية، كما أنه الهدف الـ150 في مسيرته على صعيد الأندية والمنتخب الانجليزي، وفي مطلع الشوط الثاني أضاف كالفرت لوين هدفه الشخصي الثاني والرابع لإنجلترا بعد تمريرة من لينغارد ليتابعها من مسافة قريبة داخل الشباك (53).

ونجح المهاجم البديل اولي واتكينز في اختتام التسجيل إثر تمريرة من الاحتياطي الآخر فيل فودن ليسددها في الزاوية البعيدة (82).

إيطاليا لا تُقهر

وحافظت إيطاليا على سجلها خالياً من الهزائم منذ 10 سبتمبر/ أيلول عام 2018 على مدى 20 مباراة بفوزها على ايرلندا الشمالية 2- صفر في مدينة بارما.

وسجل دومينيكو بيراردي (14) وتشيرو ايموبيلي (39) الهدفين.

وخاض مدافع إيطاليا ونادي يوفنتوس المخضرم ليوناردو بونوتشي مباراته الرقم 100 في صفوف الأزوري، وذلك بعد 11 عاماً على باكورة مشاركاته الدولية وتحديداً ضد الكاميرون في مباراة ودية عام 2010.

افتتح المنتخب الإيطالي الذي لم يخسر أياً من مبارياته ال55 الأخيرة على أرضه، التسجيل بواسطة بيراردي في سقف الشباك من زاوية ضيقة (14) وهو الهدف الثالث له في آخر ثلاث مباريات.

ثم استثمر المنتخب الايطالي هجمة مرتدة سريعة مررها فيها لورنزو انسينيي كرة متقنة باتجاه ايموبيلي ليتابعها داخل الشباك (39).

تعادل مخيب لإسبانيا

سقط المنتخب الإسباني في فخ التعادل 1-1 أمام اليونان في مستهل مشواره ضمن منافسات المجموعة الثانية.

وافتتحت إسبانيا التسجيل عبر ألفارو موراتا (33)، وأدركت اليونان التعادل عن طريق أناستاسيوس باكاسيتاس (57 من ركلة جزاء).

وبالتالي بات المنتخب الإسباني في المركز الثالث للمجموعة الثانية خلف اليونان في المركز الثاني، فيما باتت السويد في الصدارة بعد فوزها على جورجيا.

وفي أبرز المباريات، الأخرى انقذ مهاجم بايرن ميونيخ روبرت ليفاندوفسكي منتخب بلاده بولندا من الخسارة أمام المجر بإدراكه التعادل 3-3 بعد أن تخلف فريقه صفر-2 و2-3.

وتقدمت المجر المضيفة بهدفين عبر رولاند تشالاي (6) وادم تشالاي (53)، وردت بولندا بالمثل بواسطة كريستوف بيونتيك (60) وكميل جوزفياك (61).

وتقدمت المجر مجدداً عن طريق ويلي اوربان (78) ليدرك ليفاندوفسكي التعادل (83).

عودة زلاتان

وشارك النجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش (39 عاماً) في صفوف منتخب السويد وساهم في فوزه على جورجيا بتمريرة كرة حاسمة جاء منها هدف المباراة الوحيد بواسطة فيكتور كلايسون (35).

وكان إبراهيموفيتش يخوض أول مباراة بألوان منتخب بلاده بعد اعتزاله في نهاية كأس أوروبا 2016.