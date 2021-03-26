وزيرة الصحة: نقل الحالات الحرجة من مصابي قطاري سوهاج بطائرة عسكرية لمستشفى زايد التخصصي

الشارقة - اميمة ياسر -

أحمد أبو عقيل

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة أن سيارات الإسعاف تحرك إلى موقع حادث قطاري سوهاج، بعد 4 دقائق فقط من وقوع الحادث، وبالعفل تم إخلاء جميع المصابين والضحايا من موقع الحادث.

وأضافت زايد خلال مؤتمر صحفي بسوهاج منذ قليل أنه تم التنسيق مع القوات المسلحة لتجهيز طائرات عسكرية لنقل الحالات الحرجة إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي.

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء منذ فليل ، برفقة عدد من الوزراء مؤتمرا صحفيا ً من المستشفى التعليمي بسوهاج أثناء زيارة المصابين في حادث تصادم قطارى سوهاج.

وقال رئيس الوزراء أن المستشفيات كانت على أهب الاستعدات وأدرى الأطباء عدد من العمليات العاجلة للمصابين .

وأشار مدبولي من الجميع الانتظار لمعرفة أسباب الحادث من اللجان التي تم تشكيلها، من النيابة العامة واللجان المتخصصة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد وصل إلى المستشفى التعليمى بسوهاج ، للاطمئنان على مصابي حادث تصادم القطارين، الذي وقع ظهر اليوم، ويرافقه كل من الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلميّ، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي.

واطمأن رئيس الوزراء على حالة المصابين بالمستشفى، مؤكدا لهم أنه سيتم توفير كل اوجه الرعاية الصحية، وتوجيه العناية اللازمة لهم، وهناك تعليمات من الرئيس بذلك، مشددا على أنه سيتم محاسبة المقصرين، أو المخطئين.

كان رئيس الوزراء قد عبر عن بالغ الأسى والحزن لوقوع عدد من الضحايا جراء الحادث، موجها خالص العزاء لأسرهم، ومتمنيا الشفاء للمصابين، ومؤكدا أنه وجه جميع الوزارات والجهات المعنية بتسخير كل إمكاناتها للتعامل مع هذا الحادث الأليم.