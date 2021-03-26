الرئاسة التركية تعزي مصر في حادث تصادم قطاريّ سوهاج

الشارقة - اميمة ياسر -

أعربت الرئاسة التركية عن خالص تعازيها لمصر وشعبها إثر حادث تصادم قطارين في محافظة سوهاج، والذي خلّف عشرات الضحايا بين قتيل وجريح.

وقال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين الطون، بحسب ما نقلت قناة "تي آر تي عربي" التركية عبر حسابها على "تويتر"، إنه تلقى ببالغ الحزن خبر حادث اصطدام قطارين في محافظة سوهاج، ما تسبب في إزهاق عدد من أرواح المواطنين، وأسفر عن إصابة آخرين.

وتمنى المسئول التركي الشفاء العاجل للمصابين، مقدماً خالص التعازي لأسر الضحايا وللشعب المصري، واصفاً إياه بـ "الشقيق والصديق"، في هذا الحادث الأليم.

وكانت وزارة الصحة والسكان قد أعلنت عن وفاة 32 مواطنًا و إصابة 91 آخرين في حادث تصادم قطارين بمركز طهطا- محافظة سوهاج.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه تم زيادة سيارات الإسعاف إلى 74، مشيرًا إلى أنه تم نقل حالات الوفاة والمصابين إلى مستشفيات (طهطا، سوهاج التعليمي، المراغة، سوهاج العام).

وأمر النائب العام، المستشار حمادة الصاوي، منذ قليل، بفتح تحقيق عاجل في حادث اصطدام قطارين بسوهاج.

وبحسب ماذكرت الصفحة الرسمية للنيابة العامة المصرية بموقع "فيس بوك"، فإن النائب العام أمر بالتحقيق العاجل في حادث اصطدام قطارين بسوهاج، وقد انتقل فريق من النيابة العامة لمباشرة إجراءات التحقيق.

كما أصدر الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، تعليماته بالتحفظ على سائقي قطاريّ سوهاج.

وكشفت وزارة النقل عن سبب تصادم قطارين في سوهاج في وقت سابق اليوم، والذي أسفر عن مصرع وإصابة العشرات.

وقالت الوزارة، في بيان نُشر عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيس بوك"، إنه "أثناء مسير قطار 157 مميز الأقصر ـ الإسكندرية بين محطتى المراغة وطهطا تم فتح بلف الخطر لبعض العربات بمعرفة مجهولون، وعليه توقف القطار."