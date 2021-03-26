شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب: ننتظر نتائج التحقيقات لمعرفة أسباب حادث قطارى سوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بخالص العزاء والمواساة إلى الشعب المصري في ضحايا حادث تصادم قطاري سوهاج، الذي وقع ظهر اليوم .

وفي بيان صادر عن مجلس النواب اليوم، قال المستشار الدكتور حنفي جبالي:" بقلوب يعتصرها الألم والحزن أنعي باسمي وباسم جميع أعضاء المجلس، ضحايا الحادث الأليم الذي وقع اليوم نتيجة تصادم قطارين بمحافظة سوهاج."

وأردف :"وإذ يتابع مجلس النواب عن كثب التحقيقات التي تجريها الجهات المختصة وينتظر نتائجها للوقوف على أسباب الحادث، ليدعو المولى عز وجل أن يسكن شهداء هذا الحادث فسيح جناته مع الصديقين والأبرار، وأن يعجل بشفاء المصابين."