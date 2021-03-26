شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الشيوخ ينعى ضحايا حادث قطارى سوهاج: ننتظر نتائج تحقيقات النيابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ضحايا حادث قطارى سوهاج الذى وقع اليوم.

وقال رئيس مجلس الشيوخ، فى بيان له: "بقلوب مطمئنة بقضاء الله وقدره، ينعى مجلس الشيوخ ضحايا الحادث الأليم الذى وقع صباح اليوم بين قطارين فى مركز طهطا بمحافظة سوهاج والذى أسفر عن وقوع العديد من الوفيات والإصابات".

وأوضح عبد الرازق، أن المجلس ينتظر نتائج التحقيقات التى تجريها النيابة العامة للوقوف على أسباب الحادث والمتسبب فيه، متقدما بأحر التعازى إلى رئيس الجمهورية والشعب المصرى وأسر الضحايا، داعيًا الله عز وجل أن يتقبلهم من الشهداء ويتغمدهم بواسع رحمته وأن يعجل سبحانه وتعالى لمصابى هذا الحادث بالشفاء التام وموفور الصحة.