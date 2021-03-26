شكرا لقرائتكم خبر عن "الهيئة الوطنية للصحافة " تنعى ضحايا حادث قطارى سوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي ، وجميع أعضائها بمزيد من الحزن والأسى ضحايا حادث قطاري سوهاج، الذي وقع ظهر اليوم، وأسفر عن وفاة عدد من ركاب القطارين وإصابة آخرين.

وقدم عبد الصادق الشوربجي، في بيان للهيئة الوطنية للصحافة اليوم، بخالص العزاء والمواساة لأسر ضحايا الحادث سائلًا الله عز وجل أن يرحمهم ويتقبلهم شهداء، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

وطالب "الشوربجي" الصحفيين والإعلاميين بضرورة تحري الدقة في نشر المعلومات عن الحادث والالتزام بالمعايير المهنية ، وما تصدره الجهات المختصة من بيانات ومعلومات