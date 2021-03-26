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يبدأ بدقيقة حداد .. إلغاء "الريد كاربت" بمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية بسبب حادث سوهاج

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محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر- محمد محروس:

قررت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، إلغاء "الريد كاربت" والفقرات الفنية التي كان من المقرر عرضها في افتتاح الدورة العاشرة بمعبد الكرنك واقتصار الافتتاح على الكلمات والتكريمات للفنانين.

ويبدأ الافتتاح بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء حادث تصادم القطارين بمحافظة سوهاج، وتقدم الحفل المذيعتان تسنيم رابح من السودان ومريم الفرجاني من تونس، بعده يجري عزف السلام الجمهوري لمصر، وكلمة للممثل محمود حميدة الرئيس الشرفي للمهرجان ثم كلمة لرئيس المهرجان السيناريست سيد فؤاد، وكلمة المخرجة عزة الحسيني مدير المهرجان، وفي النهاية كلمة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة والتي ينوب عنها فيها الدكتور خالد عبدالجليل مستشار الوزارة لشئون السينما.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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