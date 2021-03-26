العراق يُسجل أكثر من 6 آلاف إصابة جديدة بكورونا

ياسر رشاد - القاهرة - سجلت وزارة الصحة والبيئة العراقية ، اليوم الجمعة ، 6490 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)؛ ليصل إجمالي الإصابات المسجلة منذ بدء انتشار الوباء في البلاد إلى 822 ألفا و95 إصابة.

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وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية - أنه تم تسجيل 4495 حالة شفاء جديدة من الفيروس؛ ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 736 ألفا و747 حالة بنسبة شفاء 89.6% ، فيما تم تسجيل

29 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس؛ بإجمالي 14 ألفا و157 حالة وفاة.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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