دراسة تزف بشرى لمن تلقوا جرعة واحدة من لقاح فايزر

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 26 مارس 2021 07:21 مساءً - منذ 3 ساعات

كشفت دراسة بريطانية، الجمعة، أن جرعة واحدة من لقاح فايزر المضاد لمرض كوفيد-19 توفر استجابة مناعية مماثلة لتلك الناتجة عن العدوى.

ويمكن أن توفر جرعة واحدة حماية من السلالات الجديدة للأشخاص الذين سبق لهم الإصابة بالفيروس.

وقررت بريطانيا كانون الثاني تمديد الفترة بين جرعتي اللقاح في برنامجها للتطعيم إلى ما يصل إلى 12 أسبوعاً، حيث يقول مسؤولون إنهم واثقون في تحليلهم الذي خلص إلى أن الجرعة الأولى من لقاحي فايزر وأسترازينيكا توفران بعض الحماية.

وخلصت الدراسة التي أجرتها جامعتا شيفيلد وأكسفورد بدعم من الاتحاد البريطاني لعلم مناعة فيروس كورونا وأعلنت، الجمعة، أن 99% من الأشخاص تتولد لديهم استجابة مناعية قوية بعد جرعة واحدة من لقاح فايزر/بيونتك.

وركزت الدراسة على الأطقم الطبية خاصة النساء ممن تلقوا جرعة واحدة من لقاح فايزر، وذلك بحسب “العين الاخبارية”.