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رسميا المنتخب الوطني يضمن تأهله لكأس الأمم الإفريقية قبل مباراته أمام موريتانيا

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عماد الدين تزريت 0 تبليغ

جدة - عبدالحي حسين -  

ضمن المنتخب الوطني تأهله رسميا لنهائيات كأس الأمم الإفريقية، قبل مباراته اليوم أمام موريتانيا، برسم الجولة الخامسة من التصفيات بداية من الساعة الثامنة مساء.

وجاء ضمان الأسود تأهلهم للعرس الإفريقي، بعد تعادل بوروندي مع جمهورية إفريقيا الوسطى بهدفين لمثلهما، لتبقى بطاقة العبور الثانية منحصرة بين موريتانيا وبوروندي، حيث سيواجه الأول إفريقيا الوسطى، والثاني المغرب، في الجولة السادسة.

ويتصدر المنتخب الوطني مجموعته بعشر نقاط، متبوعا ببروندي وموريتانيا بخمس نقاط، وإفزيقيا الوسطى في الرتبة الرابعة بأربع نقاط.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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