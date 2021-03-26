تحديد موعد إجراء مباريات ربع نهائي كأس العرش

جدة - عبدالحي حسين - حددت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، موعد إجراء مباريات ربع نهائي كأس العرش في الرابع من شهر ماي المقبل، حيث سيواجه رجاء بني ملال الممثل الوحيد لأندية القسم الاحترافي الثاني، نظيره حسنية أكادير، وصيف النسخة الماضية.

وستستكمل مبارايات الربع، يوم الخامس من ماي المقبل، بإجراء مباراة الكلاسيكو، التي ستجمع بين الجيش الملكي، الأكثر تتويجا في المسابقة، والرجاء الرياضي، على أرضية مركب مولاي عبد الله في الرباط، ومباراة شباب المحمدية، والفائز بين الوداد، وسريع واد زم، على أن تجرى المباراة الأخيرة في هذا الدور، يوم السادس من الشهر نفسه، بين المغرب التطواني، والمغرب الفاسي.

وستلعب المباراة المؤجلة عن دور ثمن النهائي، بين الوداد الرياضي وسريع واد زم، يوم الثلاثاء 20 أبريل المقبل، في ملعب الفوسفاط في خريبكة.