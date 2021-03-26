القناة الثانية تكشف برامجها في رمضان المقبل.. كاميرا خفية ومسلسلات كوميدية ودرامية

جدة - عبدالحي حسين - كشفت القناة الثانية عن برمجتها لشهر رمضان المقبل، إذ وفرت للمشاهدين سلسلات جديدة، وبرامج مخصصة للمنافسة ضمن سباق الأعمال الرمضانية.

وخصصت القناة الثانية ضمن برمجتها سلسلتين كوميديتن “سيتكوم” تعرضان، بشكل يومي، الأولى سلسلة “كلنا مغاربة”، من إخراج صفاء بركة، وكتابة السيناريو لبشرى مالك.

ويشارك في السلسلة السالفة الذكر كل من محمد خياري، وعبد الله فركوس، ودنيا بوتازوت، ومريم الزعيمي، ونورا الصقلي، وعبد الله ديدان، وسناء عكرود، وزهور سليماني، وموس ماهر، وهند بن جبارة.

والسلسلة الكوميدية الثانية هي سيتكوم “قيسارية أوفلا”، الذي أخرجه، وشارك فيه الفنان، رشيد الوالي، إلى جانب كل من نسرين الراضي، وحمزة الفيلالي، والسعدية أزكون، وبن عيسى الجراري، وهيثم مفتاح، والمهدي شهاب، وحسن عليوي، ومريم قدمير.

وتراهن القناة الثانية من جديد على برنامج الكاميرا الخفية “مشيتي فيها”، الذي ينتظر بثه في وقت الافطار.

ومن بين الأعمال الرمضانية الجديدة على “دوزيم”، مسلسل “باب البحر”، من إخراج شوقي العوفي، وبطولة سامية أقريو، وإدريس الروخ، ونورة الصقلي.

ويعود الكوميدي حسن الفد في سلسلة جديدة على القناة نفسها، وهي سلسلة “El Fed TV”، كما يلتقي المشاهدون مع السلسلة الترفيهية “فين غادي” رفقة طاليس، وباسو، ويسار.

أما سلسلة “حديدان”، فستعود، بدورها، في رمضان مع الفنان كمال كاظمي في جزء جديد بعنوان “حديدان وبنت الحراز”.

وتعرض القناة الثانية سلسلتين أسبوعيتين، هما “دايزو لقوام” كل يوم اثنين، و”دار السلعة”، كل يوم خميس.

ونشر موقع القناة الثانية، تصريحا للمدير العام للقناة ذاتها، سليم الشيخ، قال فيه إن “حصة الإنتاجات الوطنية في جدول برامج القناة لشهر رمضان 2021، تتجاوز نسبة 88 في المائة، ما سيوفر للمشاهدين المغاربة باقة متنوعة من برامج الترفيه، تستجيب للاقبال المتزايد على مشاهدة التلفاز.