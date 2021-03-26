العصبة الوطنية الاحترافية لكرة القدم تكشف موعد استئناف البطولة

جدة - عبدالحي حسين - أعلنت العصبة الوطنية الاحترافية لكرة القدم موعد استئناف الجولات المتبقية من مرحلة ذهاب البطولة الاحترافية في قسمها الأول، بداية من الجولة 11، ونهاية بالجولة 15.

وحددت العصبة، تاريخ 7 أبريل المقبل، لاستئناف البطولة بإجراء مباريات الجولة 11، التي ستنطلق، يوم الأربعاء، بخوض 3 مباريات، وتستمر حتى الأحد، بإسدال الستار على هذه الجولة بمباراة الفتح، والمغرب التطواني، على أن تنتهي مرحلة الذهاب في التاسع من ماي المقبل.

وسيجري الوداد الرياضي مباراته المؤجلة أمام نهضة بركان، في اليوم الثاني من ماي المقبل، في مركب محمد الخامس في الدار البيضاء.

وفيما يلي جدول المباريات من الجولة 11 إلى الجولة 15: