الاستعدادات للانتخابات تجمع برلمان “البيجيدي” الأسبوع المقبل

جدة - عبدالحي حسين - يستعد حزب العدالة والتنمية ليجمع برلمانه، من جديد نهاية الأسبوع المقبل، استعدادا للانتخابات المقبلة.

ووجه إدريس الأزمي، رئيس المجلس الوطني، أمس الخميس، إخبارا لأعضاء المجلس، لإخبارهم بانعقاد دورة استثنائية لبرلمان الحزب، يوم السبت 03 أبريل 2021، في الساعة التاسعة والنصف صباحا (09:30).

المجلس الوطني للحزب، الذي سيجتمع، بعد أسبوعين فقط من آخر اجتماع له، ينتظر أن يتداول، ويضادق على مشاريع مساطر اختيار المرشحين لانتخابات أعضاء البرلمان، والجماعات الترابية، والغرف المهنية.

ولغرض دراسة هذه المشاريع، سيسبق انعقاد المجلس الوطني، انعقاد لجنة الأنظمة، والمساطر في المجلس، عن بعد، يوم الخميس المقبل.

وكانت أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، قد شهدت نقاشا ساخنا، وجهت خلاله انتقادات غير مسبوقة إلى سعد الدين العثماني، ووزراء الحزب، وفريق أمانته العامة، بسبب طريق تدبير المرحلة الأخيرة.

وعلى الرغم من النقاش الحاد داخل المجلس الوطني الأخير، إلا أنه انتهى بتأييد المواقف، التي سبق لقيادة الحزب أن عبرت عنها في بلاغات الأمانة العامة، منها موضوع تقنين القنب الهندي، إذ تبنى المجلس نفس موقف الأمانة العامة، بخصوص أهمية فتح نقاش عمومي، وتوسيع الاستشارة المؤسساتية حول المشروع، وأكد تحفظه عليه، كما دعا إلى ضرورة مواصلة، وتسريع مجهودات تنمية أقاليم الشمال، من خلال مقاربة تنموية شاملة، ومندمجة، تستحضر الأبعاد كافة؛ الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية في المنطقة؛