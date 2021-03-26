الدميعي: سأحاول خلق مجموعة قوية وقادرة على تحقيق النتائج الإيجابية لإنقاذ الكوكب من السقوط

جدة - عبدالحي حسين - قدمت إدارة الكوكب المراكشي لكرة القدم، أمس الخميس، رسميا مدرب الفريق الجديد، هشام الدميعي، بمعية طاقمه التقني، في الندوة الصحفية، التي جرت أطوارها في قاعة الندوات التابعة للملعب الكبير لمراكش.

وعلاقة بالموضوع، قال هشام الدميعي، المدرب الجديد للكوكب المراكشي، “إن تدخل أشخاص احترمهم جدا، واستشارة مع والدي المعروف بحبه للنادي، إضافة إلى تعاطفي مع فريقي الأم، كان وراء اتخاذ قرار عودتي إلى لفريق، وأنا سعيد بالعودة”.

وأضاف الدميعي: “وضعية النادي صعبة للغاية، ومحمد الكيسر مشكور على ما قدمه بإمكانيات جد محدودة، وسأحاول خلق مجموعة قوية، وقادرة على تحقيق النتائج الإيجابية، لإنقاذ النادي من السقوط، وبعدها سيكون هناك مشروع لإعادة الفريق إلى مكانته الطبيعية، لأنه من العيب، والعار أن يصبح الكوكب بعظمته في هذه الوضعية”.

وأردف المتحدث نفسه: “الطريقة، التي غادرت بها الكوكب، فريقي الأم، بعد العمل الكبير، الذي قدمناه، وعلى بعد 15 يوما من خوض التجربة الإفريقية، التي كنت أنتظر خوضها، حزت في نفسي..”

وتابع الدميعي: “عدم قبولي بالعرض في بداية الموسم، راجع إلى عدم وضوح الرؤية، ولو قدمت، آنذاك، كانت الجماهير ستطالبني بالصعود، الآن اتضحت الرؤية، وأنا أحب التحدي، والأشخاص، الذين تدخلوا لإقناعي بخوض هذه التجربة، لن أكشف عنهم، لكنهم غيورين على المدينة، والنادي”.

وزاد الدميعي: “سأقبل بانتقادات الجماهير، لكنني لن أقبل بتاتا بالبلطجية، كما أنني لم أقم بأية حركة غير رياضية، خلال مباراة ديربي الجهة، وفرحتي كانت عادية، وأنا مدرب محترف، وفصيل كريزي بويز كان له الفضل في النتائج، التي حققها الفريق في الفترة السابقة، ولن أنسى مساندتهم لنا، وعليهم مواصلة مؤازرة الفريق لإعادته إلى مكانته الطبيعية”.