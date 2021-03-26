متقدما على الجزائر والسعودية والإمارات.. غلوبال فاير باور يصنف المغرب في المركز الـ10 عالميا من حيث اقتناء الدبابات 

جدة - عبدالحي حسين - في تصاعد مستمر لسباق التسلح في المنطقة المغاربية، التي تشهد توترات سياسية، وأمنية، صنف تقرير جديد لموقع “غلوبال فاير باور” المغرب في المركز الـ10 لأقوى جيوش العالم من ناحية اقتناء الدبابات، والمدرعات القتالية، متفوقا على الجارة الجزائر بـ5 مراتب، بعد أن حلت في المركز الـ15.

ويستشف من نتائج التصنيف الجديد لعام 2021، الذي نشره موقع “غلوبال فاير باور”، المتخصص في الشؤون العسكرية، وتقييم الجيوش العالمية، أن الجيش المغربي احتل المرتبة العاشرة كأقوى جيش من بين 140 دولة شملها التصنيف، وذلك بعد اقتنائه ما مجموعه 3033 مدرعة قتالية، متقدما على الجزائر، التي لم تحصل سوى على 2024 مدرعة، خلال عام 2020.

وأشار التقرير نفسه إلى أن حصول المغرب على 3033 دبابة، ومدرعة قتالية جعل المملكة تتقدم على العديد من البلدان الأوربية، والعربية، بما فيها السعودية، التي صنفت في المرتبة الـ21، والإمارات في المرتبة الـ35.

وبحسب بيانات التقرير الأمريكي، فإن الجيش المغربي جاء مسبوقا بكل من الجيش الإيراني، الذي حلّ في الرتبة السابعة باقتنائه 3709 مدرعة قتالية، والجيش الصيني في المركز الثامن بـ3205 مدرعة، في حين احتل الجيش التركي المرتبة التاسعة بحصوله على 3045 مدرعة.

وتصدرت روسيا قائمة أقوى جيوش العالم لعام 2021 من ناحية المدرعات القتالية، بعد شرائها 13 ألف مدرعة، بينما جاءت كوريا الشمالية في المركز الثاني، والولايات المتحدة الأمريكية في المركز الثالث بشرائها 6100 دبابة قتالية.

واستند التقرير ذاته في تقييمه لأقوى الجيوش عالميا من حيث المدرعات القتالية على تعقب أنظمة القتال المدرعة في الخطوط الأمامية لكل جيش، من خلال تصميمات الآليات المدرعة بجميع فروع الخدمة في الجيش، ومشاة البحرية.

وشملت أمثلة المركبات، دبابات القتال الرئيسية الألمانية “ليوبارد 2″ و”تي 90” الروسية، بالإضافة إلى أنظمة من الدرجة الخفيفة، مثل مدرعات Stingray Light التايلاندية.