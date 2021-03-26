“كاش بلوس” تطلق خدمة “توصيل” لإرسال واستلام الطرود انطلاقا من متاجر القرب

جدة - عبدالحي حسين - أطلقت مؤسسة “كاش بلوس” CASH PLUS لتحويل الأموال، أخيرا، خدمة جديدة لتسليم الطرود في جميع أنحاء المغرب، ويتعلق الأمر بخدمة “توصيل”، التي ستفتح المجال أمام الأفراد، بعدما كانت مخصصة فقط للتجار الإلكترونيين.

وأكد بلاغ صحفي، توصل به الموقع، أن خدمة التسليم الجديدة “توصيل”، تعمل بمبدأ “توكل ومرحل”، إذ تكون نقاط الاستلام هي متاجر القرب “relais à relais Pickup”، مبرزا أن هذه المنظومة الاقتصادية ستمكن الأفراد من إرسال، واستلام الطرود الخاصة بهم.

وتتميز خدمة “توصيل” بكونها سريعة، وسهلة الاستخدام، واقتصادية، وتوفر للأفراد كذلك إمكانية إرسال، واستقبال الطرود من الخارج، وذلك بفضل الشراكات الموقعة بين “كاش بلوس”، والعلامات التجارية العالمية مثل DHL Express وAramex، يضيف البلاغ نفسه.

وأبرز البلاغ ذاته أن الخدمة السالفة الذكر، والتي تم إطلاقها، ستعمل من خلال شبكة تتكون من وكالات “كاش بلوس”، والحاملة لعلامتها التجارية، ومختلف متاجر القرب المعتمدة من طرفها، (باعة الزهور، ومحلات بيع التبغ، ومحلات الهاتف…).

ونقل البلاغ عن المدير العام لشركة “كاش بلوس”، حازم سباطة، قوله: “أطلقت “كاش بلوس” خدمات التسليم، والاستلام بين الأفراد في نقاط التتابع على مستوى وكالاتها، مع فترات انتظار جد قصيرة، وبخدمة ذات جودة عالية”.

وأضاف مدير الشركة أنه “قد تم تصميم هذا الحل خصيصا لزبائننا بغرض الرفع من القيود اللوجيستيكية، التي تواجههم، مع إيجاد إجابات لمختلف حاجياتهم داخل وكالاتنا للقرب”.

وأورد البلاغ نفسه أن خدمة “توصيل” ستغطي الفترة الزمنية من الساعة الثامنة والنصف صباحا إلى غاية الساعة الثامنة مساء، من الاثنين إلى السبت، وفي جميع أنحاء المغرب.

وخلص المصدر ذاته إلى أنه “من بين 3000 وكالة، ووكالات تعمل تحت العلامة التجارية “كاش بلوس”، والتجار المعتمدين، الذين يشكلون شبكة هاتفها. هناك 1300 وكالة تتوفر، فعليا، على نقاط التتابع. ويتم التجميع، والتسليم في 24 إلى 48 ساعة، حسب الوجهة.”