شكرا لقرائتكم خبر عن رفضا للعنصرية ..هنري يغلق صفحاته على وسائل التواصل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصف تيري هنري مهاجم المنتخب الفرنسي لكرة القدم السابق العنصرية على وسائل التواصل الاجتماعي بأن"تجاهلها سام للغاية" وأنه سيقوم بتعطيل كل حساباته بداية من غد السبت عقب الأحداث الأخيرة على المنصة.

وفي بيان نشر على "تويتر" و"إنستجرام" اليوم الجمعة قال هنري :"مرحبا يا شباب. بداية من صباح الغد سأقوم بإزالة حساباتي من وسائل التواصل الاجتماعي ، إلى أن يتمكن الأشخاص في السلطة من تنظيم منصاتهم بنفس الحماس والقوة التي يفعلونها حاليا عندما تنتهك حقوق الطبع والنشر".