شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تسعى لتسجيل " خبز الباجيت " في اليونسكو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعتزم فرنسا التقدم بخبز الباجيت للاعتراف به تراثا ثقافيا غير مادي من جانب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).

وأعلنت وزارة الثقافة في باريس اليوم الجمعة عن اختيار صناعة خبز الباجيت ومهارات إنتاجه والثقافة التي تحيط به كمرشح فرنسي لإدراجه في القائمة التمثيلية للتراث الإنساني في الفترة من 2021 - .2022

ووفقا للوائح اليونسكو فيمكن للدول المتعاقدة التقدم بترشيح واحد كحد أقصى كل عام.

ومن المتوقع اتخاذ قرار بشأن الإدراج في القائمة في خريف عام .2022

وأشارت الوزارة إلى أن تاريخ خبز الباجيت يعود إلى القرن السابع عشر، مبينة أنه الخبز الأكثر شعبية على الصعيد الوطني.

وقالت وزيرة الثقافة الفرنسية روزلين باشيلوت-ناركوين إن الإدراج في قائمة اليونسكو يجعل من الممكن التعرف على هذا النظام الغذائي الذي يعد جزءا من الحياة اليومية لكثير من الناس.