بالفيديو: سيرين عبد النور تخضع لعملية جراحية... والسبب؟

بغداد - ياسين صفوان - أطلّت سيرين عبد النور في فيديو قصير على مواقع التواصل الاجتماعي، كاشفةً عن خضوعها لعملية جراحية في عينيها.

وانتشر الفيديو بشكل واسع بين متابعيها الذين تمنوا لها الشفاء العاجل.

وظهرت سيرين في الفيديو وهي ترتدي نظارات شمسية ليلاً، وأوضحت السبب بالقول "أنا عاملة عملية بعيوني مشان هيك حاطة العوينات بالليل." وأضافت: "وإبني مش راضي يشيلن كمان".

ولم تكشف عن سبب خضوعها لهذه العملية الجراحية، ولا عن تفاصيلها.