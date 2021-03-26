انضمام فرد جديد للعائلة الملكية البريطانية

وأعلن زوجها مايك تيندال، القائد السابق لفريق الرغبي البريطاني، عن ولادة ابنه لوكاس فيليب، خلال حلقة من البودكاست الخاص به يوم الأربعاء.

وتُعتبر زارا تيندال ابنة عمّ الأميرين وليام وهاري، بصفتها ابنة الأميرة آن، الابنة الوحيدة للملكة إليزابيث.



وأفاد متحدث باسم قصر باكنغهام أن الملكة إليزابيث وزوجها، دوق إدنبرة، "تعمهما الغبطة نتيجة الخبر السار"، ويأملان برؤية الحفيد الجديد عندما "تسمح الظروف".

وفي التفاصيل، التقت زارا تيندال بزوجها مايك تيندال خلال كأس العالم للرغبي عام 2003. ثمّ تزوجا في إدنبرة عام 2011. ولقد رُزقا بطفلين آخرين، ميا غريس (6 أعوام) ولينا إليزابيث (عامان)، ويعيشان حالياً في منزل الأميرة آن.