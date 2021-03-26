انت الان تتابع خبر بالفيديو والصور: ابتكار للحد من مخاطر كورونا... كمامة غير مألوفة! والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وفقا للباحثين، فإن اضطرار الأشخاص لخلع كماماتهم لتناول الطعام أو الشراب يتركهم أمام مخاطر أكبر من التعرض للفيروس، ما استدعى الحاجة لإيجاد حل، ولو بشكل جزئي، لتلك المشكلة. ولفتت وكالة رويترز إلى أن كمامة الأنف تم تصميمها بطريقة تتيح ارتداءها أسفل الكمامة التقليدية.

ولا توفر كمامة الأنف حماية من الممكن مقارنتها مع الكمامات التقليدية، إلا أنها قد تعمل على تنقية الهواء الداخل من خلال الأنف، ما يقلل احتمالات التعرض للفيروس بشكل أو بآخر.