بـ19 ضربة جوية.. طائرات F_16 تدمر كهوف وأوكار داعش في حمرين

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة، عن تدمير وأوكار تابعة لتنظيم داعش، بـ19 ضربة جوية نفذت في سلسلة جبال حمرين.

وقالت الخلية في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إنه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة من جهاز مكافحة الإرهاب وخلية استخبارات قيادة العمليات المشتركة، نفذت القوة الجوية بواسطة طائرات F_16 العراقية، 19 ضربة جوية ليلة امس وصباح اليوم، أسفرت عن تدمير عدد من الكهوف والاوكار في سلسلة جبال حمرين، ضمن قاطع عمليات صلاح الدين".



وأضافت "سنوافيكم التفاصيل لاحقاً".

