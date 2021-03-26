فاجعة قطاري سوهاج تؤجل قمة مصر والعراق والأردن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الجمعة، تأجيل القمة الثلاثية الثلاثية مع مصر والأردن بسبب حادث قطاري سوهاج.

وكتب الكاظمي في تغريدة عبر "تويتر": "نعزي مصـر بالمصاب الأليم جراء حادثة اصطدام القطارين، داعين بالرحمة للضحايا والشفاء العاجل للمصابين".

وأضاف أنه "تضامنا مع فاجعة إخواننا، نعلن تأجيل القمة الثلاثية في بغداد إلى القريب العاجل".

وأوضح أنه "سيتم عقد اجتماع الأسبوع المقبل لوزراء خارجية البلدان الثلاثة لتحديد موعد جديد لانعقادها".

وكانت وزارة الصحة المصرية أعلنت، الجمعة، أن عدد المصابين في حادث تصادم قطارين بسوهاج جنوب مصر ارتفع إلى 108، بالإضافة إلى 32 حالة وفاة.

وأظهرت صور تداولها الإعلام المحلي عربات قطار انقلبت عند ترعة مياه.

وذكرت هيئة السكك الحديدية أن مجهولين استخدموا مكابح الطوارئ بالقرب من مدينة سوهاج.

وقالت: "أثناء مسير قطار 157 مميز الأقصر الإسكندرية ما بين محطتي المراغة وطهطا تم فتح بلف الخطر لبعض العربات بمعرفة مجهولين".

وأضافت أن المكابح تسببت في توقف أحد القطارين واصطدام الآخر به من الخلف وأنها تجري مزيدا من التحقيقات.

وقال مصدر أمني لـ"رويترز" إن "اصطدم القطارين أثناء سيرهما كان بسرعات ليست عالية جدا مما أدى إلى تدمير عربتين وانقلاب ثالثة".

وذكرت وزارة الصحة أنه يجري نقل الضحايا والمصابين إلى المستشفيات وأن 36 سيارة إسعاف توجهت إلى مسرح الحادث.

وتملك مصر واحدة من أكبر وأقدم خطوط السكك الحديدية في المنطقة.

وتعهد الرئيس السيسي، بمحاسبة كل من تسبب في حادث تصادم قطاري سوهاج (جنوب)، متوعدا إياهم بـ"الجزاء الرادع".

وعقب الحادث، أعلنت النيابة العامة المصرية فتح تحقيق، كما أمر رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، بتفعيل غرفة أزمات لمتابعة تطورات الوضع في موقع حادث التصادم.