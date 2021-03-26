تدمير مسيرة حوثية مفخخة باتجاه خميس مشيط السعودية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن، الجمعة، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه السعودية.

وقال التحالف، في بيان، إن "قواته تمكنت من تدمير طائرة مسيرة مفخخة باتجاه مدينة خميس مشيط جنوب غربي السعودية".

وأكد أنه يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين من الاعتداءات الإرهابية لمليشيا الحوثي.

وفي إطار الإدانات الدولية للإرهاب الحوثي، أكد جيمس كليفرلي، وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إدانة هجمات مليشيات الحوثي على السعودية ودعا جميع الأطراف إلى إعلاء مصلحة اليمن.

وقبل ساعات أعلن التحالف العربي، تدمير صاروخ باليستي أطلقته مليشيات الحوثي تجاه المملكة.

وقال التحالف العربي، إن المحاولة الحوثية كانت تستهدف أحد الأعيان المدنية المحمية بموجب القانون الدولي في مدينة نجران السعودية.



والصاروخ الحوثي آخر حلقات اعتداءات المليشيا الإرهابية على المدنيين في تحد سافر للقوانين الدولية والإمعان في إعلان رفضها لمبادرة الرياض من أجل تحقيق السلام في اليمن.



ودأبت مليشيا الحوثي على استهداف المدنيين في السعودية بالصواريخ أو الطائرات المفخخة التي تتمكن قوات التحالف من اعتراضها وتدميرها.



ولاقت هجمات الحوثي على المناطق المدنية إدانات عربية ودولية، مؤكدين أن استمرارها يقوض حل الأزمة اليمنية.

والإثنين الماضي، أعلنت السعودية مبادرة لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل لحل سياسي شامل يتضمن وقف إطلاق نار شامل تحت مراقبة الأمم المتحدة.

ودعت المبادرة السعودية لوقف شامل لإطلاق النار في اليمن تحت مراقبة الأمم المتحدة، مؤكدا أنه سينفذ فورا عند موافقة الحوثيين على المبادرة.

وتتعنت مليشيا الحوثي، في الموافقة على مبادرة السلام السعودية، التي لاقت ترحيبا دوليا، باعتبارها "فرصة لا تتكرر" لإنهاء معاناة اليمنيين.